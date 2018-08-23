Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında 25 Ağustos Cumartesi günü Göztepe’ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından tekrar başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanının, top kapma ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarına bu akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.
AA