Fenerbahçe deplasmanda kayıp

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Göztepe’ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon 2. dış saha maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Göztepe, Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda Halil Akbunar’la bulduğu golle üstünlük kurdu. Bu skoru koruyan ev sahibi ekip, müsabakayı 1-0 kazandı.

Sezona sahasında Bursaspor’u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 yenildikten sonra İzmir deplasmanında da Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip, dış sahada 2 maçta da galibiyete ulaşamadı. Geçen sezon 3. haftayı 5 puanla kapatan Fenerbahçe, 2016-2017’de ise 1 puanda kalmıştı.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra Göztepe karşısında da gol atamadı.

Göztepe’nin ilk galibiyeti

İlk hafta Evkur Yeni Malatyaspor’a 3-1, ikinci haftada ise Galatasaray’a 1-0 mağlup olan Göztepe, Fenerbahçe’yi 1-0 yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk puanlarını Fenerbahçe karşısında aldı.

Göztepe’nin galibiyet golüne imza atan Halil Akbunar da bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Geçen sezon Göztepe formasıyla Akhisarspor ve Beşiktaş maçlarında birer golü bulunan Halil Akbunar, takımına Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren gole imza attı.