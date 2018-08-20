Fenerbahçe antrenmanlara başladı

Spor Toto Süper Lig’in ikinci hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig’in üçüncü haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de, çalışmalar 1 günlük iznin ardından başladı. Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde, Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, saat 10.30’da başladı. Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11’de görev alan futbolcular, yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, kısa mesafede pas organizasyonları yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla birlikte tamamlandı.

Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile birlikte devam edecek.

İHA