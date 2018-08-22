Fenerbahçe'de bu sezon başında 10 numaralı formayı giymeye başlayan Giuliano'nun ayrılığı, akıllara yeniden 10 numara pozisyonu eksiğini getirdi. Alex de Souza'nın 2012 yılında takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilere gelen 10 numaralar, Brezilyalı ismi arattı.

Alex'in ardından Fenerbahçe'ye gelen ilk 10 numara Diego Ribas oldu. Ancak Brezilyalı iki senede ne taraftarın, ne de kulübün beklentilerini karşıladı. Fenerbahçe'de uzun yıllar sonra pozisyonu olmadığı halde 10 numaralı formayı giyen isim Robin Van Persie oldu.

Sarı lacivertlilere büyük umutlarla transfer edilen Hollandalı, Fenerbahçe'de 2.5 sezon bu numarayla ter döktü ama beklentilere cevap veremedi. Fenerbahçe'de 10 numarayı giyen futbolcuların takımdan ayrılma süresinin hızla azalması dikkati çekti. Son olarak Giuliano, bu numarayla 1 ay kadar boy gösterebildi.

Kaynak: Sabah

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