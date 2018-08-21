Fenerbahçe, eski Brezilyalı efsane oyuncusu Alex de Souza’nın ardından 10 numara pozisyonunda istikrarı yakalayamıyor.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon başında transfer edilen Giuliano Victor de Paulo’nın takımdan ayrılışının ardından akıllara yeniden 10 numara pozisyonu eksiği geldi.

Fenerbahçe tarihinin en iyi futbolcuları arasından gösterilen Alex de Souza’nın 2012 yılında takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilere gelen 10 numaralar, Brezilyalı ismi arattı.

Alex’in ayrılışının ardından 6 yıl geçmiş olmasına rağmen, sarı-lacivertliler bu bölgeyi beklentileri karşılayacak bir futbolcuyla dolduramadı.

Brezilya Milli Takımı ile 2004 yılında Copa America’yı kazandıktan sonra Fenerbahçe kadrosuna katılan Alex de Souza, sarı-lacivertli formayı 9 sezon giydikten sonra 2012-2013 sezonu başında sözleşmesini sonlandırmıştı.

Fenerbahçe, bahsi geçen sezonu yıldız futbolcunun vatandaşı Cristian Baroni’yi o pozisyonda değerlendirerek geçirirken, teknik direktör Ersun Yanal ile şampiyon olunan 2013-2014 sezonunda ise 10 numara pozisyonuna transfer yapamamıştı.

- Alex’ten sonra Diego

Alex de Souza’nın ardından Fenerbahçe’ye gelen ilk 10 numara Diego Ribas oldu.

Brezilyalı futbolcu, 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli formayı giydi.

Bonservisi elinde olmasına rağmen yaklaşık 5 milyon avroya yakın imza parası ödenerek transfer edilen Diego, 2 sezon giydiği sarı-lacivertli formayla ne taraftarın, ne de kulübün beklentilerini karşıladı.

- Benzerliği yeterli olmadı

Fenerbahçe’den ayrılan son 10 numara Giuliano Victor de Paulo oldu.

Sarı-lacivertli takıma geçen sezon başında gelen Giuliano, tıpkı Alex gibi Brezilya’nın Coritiba kentinde doğmuş ve 27 yaşındayken Fenerbahçe’nin yolunu tutmuştu.

Giuliano, aynı zamanda Fenerbahçe’ye transfer olduğunda Alex gibi Brezilya Milli Takımı’nda oynuyordu.

Giuliano, 10 numaranın Robin van Persie’de olması nedeniyle sarı-lacivert kariyerine Alex gibi 20 numaralı formayla başlamıştı.

Benzer özellikleri sebebiyle Fenerbahçe taraftarıyla çabuk kaynaşan ve geçen sezon takımın en etkili isimleri arasında gösterilen Giuliano, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Benfica maçındaki performansıla Kadıköy’de taraftarın protestosuna maruz kalmıştı.

- Van Persie de 10 numara giydi

Fenerbahçe’de uzun yıllar sonra pozisyonu olmadığı halde 10 numaralı formayı giyen tek isim Robin Van Persie oldu.

Sarı-lacivertlilere büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe’de yaklaşık 1,5 sezon bu numarayla ter döktü.

Diego Ribas’ın takımdan ayrılışının ardından boşta kalan 10 numarayı sırtına geçiren Hollandalı yıldız da beklentileri karşılayamayarak takımdan ayrıldı.

- Alex’ten sonra 10 numarasız 3 sezon

Fenerbahçe, Alex de Souza’nın ardından 3 sezonu 10 numarasız geçirdi.

Alex’in takımdan ayrıldığı 2012-2013 sezonunu 10 numarasız kapatan Fenerbahçe, bir sonraki sezon da bu pozisyona takviye yapamadı.

Fenerbahçe, tıpkı Alex de Souza gibi Diego Ribas’ın ayrılışının ardından da 2016-2017 sezonunu yine 10 numarasız tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde, 2017-2018 sezonunun devre arasında takımdan ayrılan Robin van Persie’nin ardından da yarım sezon 10 numara boşta kalmıştı.

- 10 numaranın ömrü kısalıyor

Fenerbahçe’de 10 numarayı giyen futbolcuların takımdan ayrılma süresinin hızla azalması dikkati çekti.

Sarı-lacivertli formayla 10 numarayı uzun yıllar başarıyla taşıyan Alex de Souza’nın ardından bu numarayla en çok mücadele eden isim 2 sezonla Diego Ribas oldu.

Diego’dan sonra pozisyonunda forma giymediği halde 10 numara ile mücadele eden Robin Van Persie de 1,5 sezon sonra takımdan gitti.

Son olarak bu sezon başında 10 numaralı formayı sırtına geçiren Giuliano, bu numarayla 1 ay kadar boy gösterebildi.

- 10 numaralar Brezilya’dan

Fenerbahçe, son yıllarda 10 numara pozisyonuna transfer ettiği futbolcuları Brezilya’dan seçti.

Sarı-lacivertliler, uzun yıllar bu formayı giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Alex de Souza’dan sonra bu pozisyona vatandaşı Diego Ribas’ı getirmişti.

Fenerbahçe, 10 numara pozisyonunu son olarak bir başka Brezilyalı Giuliano’ya emanet etmişti.

AA