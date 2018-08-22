Transferin bitimine çok az bir süre kala Galatasaray'da büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bir türlü bekleneni veremeyen Sofiane Feghouli için Suudi Arabistan'dan 3 kulüple masada...

Eğer Cezayirli yıldızın menajeri gelen teklife 'evet' derse Galatasaray transfere onay verecek. İddialara göre Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına 7 milyon Euro girecek. Fatih Terim'in Feghouli'nin satılması durumunda kanat rotasyonunun eksileceğini düşündüğü ve yönetimden transfer istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın bu nedenlle Hull City'de oynayan Kamil Grosicki ile ilgilendiği belirlendi.

SİVASSPOR'DA DA OYNADI

Daha önce ülkemizde Sivasspor formasını giyen 30 yaşındaki Polonyalı yıldızın 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetim, Grosicki'nin kiralanması için görüşmelere başladı.

Kaynak: Takvim