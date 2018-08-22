Sarı-Kırmızılılar’ın takviye yapacağı 3 mevki var. Teknik direktör Fatih Terim, son Göztepe maçının ardından yaptığı basın toplantısında, “Sol bek, stoper ve forvet takviyesine ihtiyaç duyuyoruz” demişti. İmparator, önümüzdeki sezondan itibaren yabancı sayısında yaşanacak kısıtlamayı da göz önünde bulundurarak, sol beke yerli bir oyuncu düşünüyor. Hocanın aklındaki futbolcu, Bursaspor’dan Aziz Behiç. 2013’ten bu yana Yeşil-Beyazlı formayı terleten gurbetçi futbolcunun kulübüyle 1 senelik sözleşmesi kaldı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Bursaspor cephesiyle temas kuracak.

İstikrar abidesi

PSV Eindhoven’ın da istediği Aziz Behiç, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Bursaspor’da geçen sezon 31 lig maçına çıkan Aziz, bir önceki yıl da 32 karşılaşmada görev yaptı. Fatih Terim, sol bekte Nagatomo ve Aziz Behiç arasında rekabet yaratmayı planlıyor.