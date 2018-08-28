Galatasara y’da teknik direktör Fatih Te rim, Alanyaspor karşısında alınan farklı galibiyetten dolayı mutluydu. Maçın ardından Terim hem 90 dakikayla hem de transferlerle ilgili konuştu ve şunları söyledi: “Oyun başlangıcını saymazsak, özellikle ikinci yarı iyi bir oyun ortaya koyduk. İyi bir mücadele gösterdik ve artı oyuncularımız da keyif aldı. 65’te oyun durmasın diye itiraz eden oyuncularımdı. Bu duyguyu cidden seviyorum. Alanya iyi bir takım ama bazen böyle 6-0 oluyor. Birincisi bu maçta bir tane gol pozisyonu vermemiz (İlk yarıda), taktiksel anlamda önemliydi. İkincisi değişik pozisyonlarda düşündüğüm Belhanda gibi oyuncularım da başarılıydı. Rakiplerimizin kaybettiği haftada kazandığımız için mutluyum. Bu lig maratonunda buraları kayıpsız atlatmak önemli. Geniş bir kadro lazım.”

‘Gomis varken de istemiştim’

“Modeste transferi olmadı . Hukuki bir süreç olabilir, ağır bir yaptırım olabilir düşüncesi bizi vazgeçirdi. Ancak transferde 4 günde çok şey değişebilir. Başkanımız dahil bütün arkadaşlarımız, herkes uğraşyor. Gomis varken de transfer istemiştim bir ya da iki forvet alacağız. Stoperde forvet kadar ısrarc ı olmayabilirim. En kötü oraya Donk’u konsantre edebilirim devreye kadar. Ama Eren’in yanına üçü birden olabilir. Bir yandan da kazasız belasız gitmeye çalışıyoruz. Öbür gün Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası da olacak.”