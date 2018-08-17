Fatih Terim beyin yıkıyor

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Metin Oktay Tesisleri’nde 1 saat süren bir idman yapan Sarı-Kırmızılılar’da keyiflerin yerinde olduğu gözlemlendi. Basına açık çalışma öncesinde Terim, tüm takımı bir araya topladı ve uzun süren bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli hocanın, Göztepe maçında takımından çok daha iyi bir futbol beklediği ve formsuz oyuncularını kendilerini toparlamaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Terim, çift kale maç sırasında hata yapan oyuncularına sık sık uyarılarda bulunurken, futbolcuların ise hırslı halleri dikkatlerden kaçmadı. Alt yapıda hoca olarak görev yapan Necati Ateş de, futbolcularla kısa süreli sohbet ederken Göztepe hazırlıkları, bugünkü idmanla devam edecek.