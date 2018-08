Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda madalya alan sporculara yönelik "devşirme" eleştirilerine tepki gösterdi.

Turkcell Atletizm Süper Ligi final etabını izlemek üzere Bursa’da bulunan Fatih Çintimar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çintimar, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda derece elde eden sporcuların devşirme oldukları yönündeki eleştirileri doğru bulmadığını aktardı.

"Ben bu kelimeyi kabul etmiyorum" diyen Çintimar, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilmek ayrı bir şey, doğabilmek ayrı bir şey. Biz doğmuşuz, onlar olmuş. Para karşılığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese tepkim olur. Böyle bir şeyi asla kabul etmem. ’Ben Türküm.’ deyip, Türk bayrağını gördüğünde gözleri dolan insanların, ’devşirme’ olarak lanse edilmesinden son derece rahatsız oluyorum." diye konuştu.

Jamaika doğumlu atlet Jak Ali Harvey’in bugün giyilen milli takım formasının tasarımını çizdiğini kaydeden Çintimar, şöyle konuştu:

"Biz isimini de değiştirmedik. Jak da Ali de Harvey de kendi ismi. Oradan gelmiş, kendi ismiyle Türk olmuş. Yasmani Copello Escobar’ın, Ramil Guliyev’in, Jak Ali Harvey’in ve Yasemin Can’ın devşirme olarak nitelendirilmesini çok da dikkate almıyorum. Çünkü benim ülkemin bayrağını taşımak için gelen, Türkiye’de evlenen, ve ’Ben Türküm, burada yaşayacağım.’ diyen hiçbir insana, ’Sen Türk değilsin.’ deme hakkına sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Bu çocuklardan Yasmani, İtalya’ya gitmiş, sonra orayı beğenmemiş ve İstanbul’a gelmiş. İstanbul’a uçaktan aşağı baktığında, ’Benim yaşayacağım yer burası.’ demiş. ’İstanbul’a öyle indim’ diye anlatıyor. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan, vatandaşı olmuş herkesin, başımızın üzerinde yeri var. Ama ’Ben sizin bayrağınızı para için taşıdım’ diyen varsa, ona da kapımız kapalıdır."

- "Şampiyonluk elde etmemiz gerekiyordu"

Federasyon başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nı 5 madalya ile tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Berlin’deki şampiyonaya yaklaşık 1,5 yıl önceden hazırlanmaya başladıklarını aktaran Çintimar, "Oradaki gurbetçilerimizin, bizden sonra kafaları eğik değil, dik gezmesi için büyük bir derece, şampiyonluk elde etmemiz gerekiyordu. Avrupa’da ve dünyada her gün atletizm gelişiyor, yeni rekorlar kırılıyor. Biz de rekorlar kırarak hızlı bir şekilde Avrupa ve dünya ile aramızdaki farkı kapatmanın uğraşı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çintimar, milli takım sporcularının Berlin’de ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve iyi neticeler aldıklarını vurguladı.

Şampiyonada, erkekler 200 metrede Ramil Guliyev ile altın, erkekler 400 metre engellide Yasmani Copello Escobar’la ve 4x100 metre bayrak takımıyla gümüş, erkekler 100 metrede Jak Ali Harvey ve kadınlar 5000 metrede Yasemin Can ile bronz madalya kazandıklarını anımsatan Çintimar, şunları kaydetti:

"Alperen Acet, yüksek atlamada 5’inci oldu. Madalya alamadı ama bize ve bütün atletizm camiasına göre Alperen’in 5’inciliği, bir madalyadan kıymetli görünüyor. Çünkü 68 yıldan beri ilk defa yüksek atlamada final yapıyoruz ve 5’inci oluyoruz. 5’inci ile 1’incinin derecesi arasında da çok fark yok. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha iyi olacak. 4x100 metre takımımızın kırdığı rekor, şu an Avrupa’da bütün zamanların en iyi 3’üncü derecesi durumunda. Biz bu dereceyi 2 yıl koruduğumuz zaman, Allah nasip ederse Tokyo’da da Doha’da da final grubunda ve kürsüde olabiliriz. Eksiğimiz yok. Bunu herkes gördü."

Çintimar, atletizmde son dönemlerde elde edilen başarıların tesadüf olmadığını, hepsinin bir program ve sistem çerçevesinde elde edildiğini anlattı.

- "Üç gün üst üste evimizde yatmadık"

Çintimar, yönetim kurulu olarak 5 yıl önce göreve geldiklerini ve ilk günden beri yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirtti.

Görevde bulundukları dönem içindeki iş yoğunluğunu, "Üç gün üst üste evimizde yatamadık." sözleriyle anlatan Çintimar, "Bir federasyon başkanı olarak değil, bu camianın bir hizmetkarı olarak gece gündüz sporcularımız, antrenörlerimiz neredeyse, yanında olup, birlikte hareket ederek bu noktaya geldik. Çok ciddi bir altyapıya sahibiz. Şu an yıldızlardaki takımımız, genç takımlarımız, Süper Lig’deki takımlarımızla yarışacak kadar güçlü oldular. Onun için önümüzdeki yılları çok daha iyi ve güçlü görüyorum." şeklinde konuştu.

- Dopingle mücadele

Türk atletizminin geçmişte bir doping vakası ve yıkılma yaşadığını, bunun da çok ciddi hasar ortaya çıkardığını anlatan Çintimar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi Türkiye, Dünya Anti-Doping Ajansı’nın (WADA) takibinden çıkmış bir ülke. Yurt dışında aldığımız başarılarla ilgili, koştuğumuz derecelerle ilgili tereddüt yok. Çünkü koşan her çocuğumuzun, olimpik kadroda olan bütün çocuklarımızın, Türkiye Dopingle Mücadele Ajansı tarafından hemen hemen her ay bir-iki kez numuneleri alınarak testleri yapılıyor. Bu testler yapıldığına göre çocuklarımız temizdir. Temiz olmasa zaten açıklarlar. Aldığımız her başarıyı da gönül ferahlığıyla alkışlıyoruz. Alkışlamaya da devam edeceğiz."

