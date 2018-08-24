Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre IMDb'nin "Starmetre" listesinde Farah Zeynep Abdullah bir Türk oyuncunun elde ettiği en yüksek dereceye sahip oldu. IMDb, her ay ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların listesini yayınlıyor. Kullanıcı oylarıyla oluşturulan bu listenin Ağustos ayı sonuçları yayınlandı. "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Kurt Seyit ve Şura" ve "Gülizar" gibi sevilen dizilerde başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah dünya sıralamasında 407. oldu.

Dünya çapındaki listenin ilk üç sırasında ise Debby Ryan, Ruby Rose ve Lily James var.

Listedeki Türk oyunculardan Meryem Uzerli, Farah Zeynep Abdullahı takip ediyor. Listede yer almayı başaran diğer Türk oyuncular arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Nuri Bilge Ceylan, Çağatay Ulusoy, Cansu Dere, Cem Yılmaz, Burak Özçivit ve Haluk Bilginer bulunuyor.