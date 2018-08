Guy Marvel, zombiler konusunda uçuk fikirleri olan bir yönetmen. Far Cry 5'in Arcade Editor araçları kullanılarak yapılan haritalarda, yedi farklı "film senaryosu" oynayacağız. Ubisoft Far Cry 5'in yeni genişleme paketi Dead Living Zombies için, kısa bir tanıtım videosu yayınladı.

Far Cry 5 'için genişleme paketleri duyurulmaya devam ediyor. Yeni genişleme paketi ile bilikte, Far Cry 5 haritasını zombiler ele geçiriyor. Dead Living Zombies genişleme paketinde. Zombi saldırılarıyla başa çıkmaya çalışacağız Her bölümün sonunda, "Score Attack" modu kilidini açabilir, ve bölümü 3 yıldız derecesi ile bitirebilirseniz. Hikaye modunda kullanılabilecek yeni ekipmanlara ve silahlara da erişme şansı yakalayacaksınız. Dead Living Zombies Far Cry 5 için yayınlanan üçüncü ve son genişleme paketi. Dead Living Zombies, 28 Ağustosta yayınlanacak.

TANITIM VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN