Fanatik Yazarları Emre Akbaba transferini değerlendirdi

FANATiK yazarlarına sorduk; Emre Akbaba Galatasaray’a ne katar, Fenerbahçe’ye ne kaybettirir? İşte Erman Özgür, Ömer Necati Albayrak ve Safacan Konuksever'in Emre Akbaba ile ilgili görüşleri...

Erman Özgür:Dayanıklılığı, şutörlüğü, kolay top kaybetmemesi ve oyunu dikine oynama becerisiyle Emre Akbaba Galatasaray’a çok şey katar. Fenerbahçe’nin ise dönüşmeye çalıştığı hücumtakımı hayalleri başka oyunculara kaldı.

Çok özel yenetek

Galatasaray bazen kötü oyunu, bazen sert maçlarda hiç devreye giremeyişinden duyduğu sıkıntılı Belhanda’nın yerine ya da özellikle iç sahada Fernando-Donk ikilisinden birini kulübeye çekerek daha ofansif bir hale bürünmesini sağlayacak çok özel bir yetenek transfer etti. Dayanıklılığı, şutörlüğü, kolay top kaybetmemesi ve oyunu dikine oynama becerisiyle Emre Akbaba Galatasaray’a çok şey katar. Oyuncunun Fenerbahçe’yi tercih etmeyişi ile Fenerbahçe’nin dönüşmeye çalıştığı daha iyi hücum eden, topa ve oyuna daha fazla hakim olma hayalleri artık başka oyuncular üzerine kurulacak. Yani Galatasaray bu hamleyle hem güçlendi hem de şampiyonluk yarışına gireceği ezeli rakibinin seviye atlamasını engelledi.

Necati Albayrak: Yeşil zemine ayak bastığı anda toplu oyundaki gösterişi kadar, topsuz oyundaki savaşçı kimliği onu bence en öne çıkaran özelliği. Devreye giren Fenerbahçe’nin yaptığı ise yönetim hatası

Efsane olabilir

Emre Akbaba ligin ceza alanına en çok top gönderen, hücumda da rakipten en çok top karşılayan oyuncusu. Kolektif oyun için çok değerli olan bu istatistiği 14 gol, 11 asistle süslemesi ise onun şu an için en değerli yerli olduğunu tartışmaya kapatan bir gerçek. Saha dışında tanıdığım en mütevazı, en efendi, en sakin futbolcu. Ancak yeşil zemine ayak bastığı anda toplu oyundaki gösterişi kadar, topsuz oyundaki savaşçı kimliği onu bence en öne çıkaran özelliği. ‘Efsane’ olmak yetenek kadar karakter de gerektirir. Emre karakterini gösterdi, şimdi sıra sahip olduğu yeteneği sergilemekte. Fenerbahçe’nin bu transferde devreye girmesi ise ne etik ne de teknik. Sadece bir yönetim hatası.

Safa Can Konuksever: Yeteneklerinin yanı sıra karakteri onu Galatasaray’a getirdi. Hem koşar, hem savaşır hem de takıma kalite katar. Futbol şansı yanında olursa da, 2-3 seneye kaptanlık pazubandını takar.

Geleceğin kaptanı

Taraftarın da söylediği gibi, Galatasaray bir his takımıdır... Yoksa aylarca ‘parçalı’ uğruna beklemek, Başakşehir ve Fenerbahçe’nin daha yüksek tekliflerini reddetmek, kadro dışı kalmayı göze almak başka nasıl açıklanır! Emre Akbaba, her geçen gün profesyonelleşen futbol endüstrisinde her şeye rağmen duygusallığın da etkisini yitirmediğini gösterdi. Yeteneklerinin yanı sıra karakteri onu Galatasaray’a getirdi. Ve yaşadığı tüm bu süreç, daha topa değmeden taraftar gözünde Emre Akbaba’nın kahraman olmasına yetti. ‘Ne yapar?’ kısmına gelirsek... 8 de oynar 10 da oynar. Hem koşar, hem savaşır hem de kalite anlamında takıma güç katar. Futbol şansı yanında olursa da, 2-3 seneye kaptanlık pazubandını takar.