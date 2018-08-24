Transferin bitmesine çok kısa bir süre kala Beşiktaş'ın Manchester City forması giyen İngiliz futbolcu Fabian Delph ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Kara Kartal'ın bir yıllığına kiralamak istediği öne sürülen 28 yaşındaki yıldız isimle ilgili Ada basını çarpıcı bir haber yayımladı.

Daily Star gazetesi, Siyah Beyazlılar'ın kadrosuna katmak istediği merkez orta saha oyuncusunun transferi için menajer Pep Guardiaola'dan izin çıkmadığını yazdı.

Haberde Katalan teknik adamın kadro derinliğini düşünerek sol bek ve sol kanat pozisyonlarında da forma giyebilen Delph'in takımdan ayrılmasına müsaade etmediği ve bu nedenle de transferin rafa kalktığı belirtildi.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr