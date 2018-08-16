Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları altında toplam 89 maçta 50 gol ve 17 asistlik performans sergileyen Kamerunlu efsane forvet Samuel Eto’o, Katar Ligi ekiplerinden Katar Sports Clup’a transfer olmuştu. Bu gelişmelerle birlikte Eto’o’nun sözleşmesindeki detaylar da belli olmaya başladı. Sports Clup, yıldız futbolcuya sadece 10 ay için 5 milyon Euro (35 milyon TL) ödeyecek.

7.5 MİLYONU BULACAK

37 yaşına gelmiş Eto’o’nun alacağı yaklaşık 35 milyon TL’nin içinde prim ve sponsorluk gibi ödemeler bulunmuyor. Bu doğrultuda diğer masraflar da eklenince Kamerunlu yıldızın 10 aylık maaşının 7.5 milyon Euro’yu (51 milyon TL) bulması bekleniyor. Eto’o, daha önce oynadığı kulüplerde Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonluklarının yanı sıra Afrika’da 3 kez en değerli futbolcu seçilmişti.