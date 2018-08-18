Esra Ural Topuz: Tek hedefimiz madalyaya ulaşmak

Milli Kadın Takımımızın tecrübeli oyuncularından Esra Ural Topuz, 22 - 30 Eylül tarihleri arasında İspanya’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nda takım olarak tek hedeflerinin madalyaya ulaşmak olduğunu söyledi.

Slovenya’nın Kranjska Gora şehrinde çok iyi bir çalışma ortamı bulunduğunu söyleyen Esra Ural Topuz, “Türkiye Basketbol Federasyonu, antrenörlerimiz, teknik kadromuz ve sağlık ekibimiz, bizim verimli bir kamp dönemi geçirebilmemiz için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Her türlü imkana da sahibiz. Gerçekten Dünya Şampiyonası sürecinde bizim için çok önemli ve değerli bir kamp dönemi içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu çalışmaların artılarını oynayacağınız maçlarda göreceğimize inanıyorum. Bize çok olumlu etkisi olacaktır.” dedi.

Dünya Şampiyonası’nda karşılaşacağımız Avustralya, Arjantin ve Nijerya’nın önemli rakipler olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, “Bizim açımızdan rakiplerin kimin olduğundan daha çok bizim ne yapacağımız değerli. Her rakibi aynı seviyede görüyoruz. Kendi oyunumuzu onlara karşı daha iyi oynayıp, bir üst seviyeye çıkmak ve maçları kazanmak istiyoruz. Bu nedenle bizim için takımların isminin bir farkı bulunmuyor. Tek hedefimiz gruptan lider çıkmak ve madalyaya ulaşmak.” diye konuştu.

Halkımızın desteğinin A Milli Kadın Takımımız için çok değerli olduğunu da ekleyen Esra Ural Topuz, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Taraftarlarımız bizim için çok değerli. Avrupa Şampiyonası elemelerinde her sene ülkemizden önemli maçlar oynanıyor. Hazırlık karşılaşmalarında ve resmi maçlarda halkımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bu bizim için çok değerli. Sahada taraftarlarımızın desteğiyle 6 kişi oluyoruz. Gerçekten onlara çok minnettarız. ‘Lütfen bizi yalnız bırakmamaya devam edin.”