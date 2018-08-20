Eskişehirspor - Balıkesir Baltok maç sonucu: 2 - 2

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Eskişehirspor, lisans krizi nedeniyle U-21 kadrosuyla çıktığı karşılaşmada Balıkesirspor Baltok ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar:

16'ncı dakikada gelişen Balıkesir Baltok atağında Furkan Çil'in pasında Sedat Şahintürk düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

45+2'nci dakikada Furgan Polat'ın kullandığı serbest vuruşta Cemali Sertel topu ağlara gönderdi: 1-1.

57'inci dakikada Otoo'nun pasında, Nizamettin kalecinin yanından topu ağlara bıraktı: 1-2.

81'inci dakikada Eskişehirspor'un kalecisi Ekrem, rakibi Abdülkadir'e sert müdehalesi sonrası hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

90'ıncı dakikada Eskişehirsporlu İbrahim Halil Öner takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eskişehirspor sahasında Balıkesir Baltok ile 2-2 berabere kaldı.

STAT: Eskişehir Yeni

HAKEMLER: Emre Malok, (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx)- Bedirhan (xxx), Semih Güler (xxx), Cemali (xxx), İsmail (xxx), Furgan Polat (xxx), Mehmet Özcan (xxx), Talha (xx)(Dk. 83 Ebrar), Fıratcan (xxx), Kaan Gül (xx)(Dk. 87 Ahmet Barlas), İbrahim Halil Öner (xxx)(Dk. 90+1 Mevlüt)

BALIKESİR BALTOK: Vukovıc (xx) - Cüneyt (xxx), Nizamettin (xxx), Furkan Çil (xx)(Dk. 68 Uğur xx), Sedat Şahintürk (xxx), Okan (xx)(Dk. 79 Muhammed Ali xx), Oğuz Yılmaz (xxx), Otoo (xxx), Steve Beleck (xx)(Dk. 55 Abdükkadir xx), Bülent (xxx), Cumali (xxx)

GOLLER: Dk. 45+2 Cemali Sertel, Dk. 90 İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor). Dk.1 6 Sedat Şahintürk, Dk. 57 Nizamettin (Balıkesir Baltok)

SARI KARTLAR: İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor). Oğuz Yılmaz (Balıkesir Baltok)

KIRMIZI KART: Dk.81 Ekrem (Eskişehirspor)