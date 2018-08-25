Eskişehirspor 15 yaşındaki kaleciyle sözleşme imzaladı

Geçmiş dönemlerde forma giyen oyuncularının alacakları için açtıkları davalar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkartamayan Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 16 yaş altı takımda forma giyen kaleci Cengiz Alp Köseer ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen 2003 doğumlu Cengiz Alp Köseer, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde kulüp başkanı Halil Ünal ve Köseer ailesinin katıldığı törende 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

Başkan Ünal, 15 yaşındaki kaleciye sağlıklı bir futbol kariyeri diledi.

AA