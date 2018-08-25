Eski basketbolcular, FIBA eğitimini tamamladı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa tarafından gerçekleştirilen Time-Out Projesi’nin mezuniyet töreni yapıldı.

FIBA’nın İsviçre’deki genel merkezinde gerçekleştirilen programa katılan sporcular sertifikalarını alırken, Türkiye’den de eski milli basketbolcular Yasemin Horasan, Gülşah Akkaya ve Ermal Kurtoğlu mezunlar arasında yer aldı.

Törende mezun olan öğrenciler ve eğitimcilerin yanı sıra FIBA Avrupa Başkanı ve FIBA Başkan Vekili Turgay Demirel, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Time-Out Yönetim Kurulu Başkanı Asterios Zois de bulundu.

Time-Out Projesi, FIBA Avrupa ve ona bağlı federasyonların, kariyerlerinin sonundaki Avrupalı profesyonel basketbolculara spordan iş hayatına geçişlerinde yardım etme girişimi olarak başlatıldı. Program, Avrupa Komisyonunun profesyonel sporcuların ikili kariyerlerine ve iş gücü piyasasına yeniden entegrasyonuna ilişkin tavsiyelerinin üzerine gelişti.

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, programla ilgili "Bu eşsiz program ile sporcuların bir sonraki mesleklerine geçiş yapabilmesi için ellerinde olan araçlara sahip olduğunu düşünüyoruz ve umuyoruz sporcuların büyük bir çoğunluğu için bu meslekler basketbol alanında olacak. Profesyonel kariyerlerindeki bu heyecan verici adımı attıkları için bütün sporcuları tebrik ediyor, başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA