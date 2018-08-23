Süper Lig’in yeni ekibi Erzurumspor, 31 Ağustos’a kadar kadroyu daha iyi duruma getirmeye çalışacak. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, 10 numaraya mutlaka oyuncu bekliyor.

1 ay önce görüşme yapılan Oscar Scarione ile yeniden temas kuruldu. Göztepe’de bileti kesilen ve İzmir ekibinin göndermeye çalıştığı Arjantinli futbolcu, yıllık ücret talebinde indirime giderse bu kez transfer gerçekleşebilir.

Göz Göz ile 1 sene mukavelesi kalan Scarione, 800 bin Euro garanti maaşa oynuyor. Mavi- Beyazlı yönetim bu rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.

Dadaşlar, 10 numara transferinin yanı sıra en az iki oyuncuyu daha renklerine bağlamaya çalışıyor. Bunlardan biri stoper, diğer ise hücumcu.