Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek Erzurumspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

18 Ağustos 2018, Cumartesi 20:36
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 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında yarın Beşiktaş’ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren antrenmana tüm oyuncular katıldı.

Koşudan sonra ısınma hareketleri yapan mavi-beyazlı ekip, daha sonra pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Mavi-beyazlı ekip, son bölümdeki taktik çalışmalarla idmanı tamamlayıp, Beşiktaş maçını beklemeye başladı.

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