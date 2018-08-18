Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında yarın Beşiktaş’ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren antrenmana tüm oyuncular katıldı.
Koşudan sonra ısınma hareketleri yapan mavi-beyazlı ekip, daha sonra pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Mavi-beyazlı ekip, son bölümdeki taktik çalışmalarla idmanı tamamlayıp, Beşiktaş maçını beklemeye başladı.