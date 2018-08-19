Erzurumspor-Beşiktaş maç sonucu: 1-3

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un konuğu oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Negredo'nun golü ile hayat bulan ve yoluna devam eden rotasını Süper Lig'e çevirdi. Ligin yeni ekibi Dadaşlar ise taraftarının önünde galip gelmek için sahaya çıktı.

Maçtan dakikalar

Mücadelenin ilk dakikasında baskın başlayan taraf ev sahibi Erzurum oldu. Sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Özer'in ortasında Emrah'ın kafasından seken topu Munsy kaleye yolladı ancak iyi bir vuruş yapamayınca top kaleci Tolga'da kaldı.

Maçın başlama düdüğünün çalmasının ardından Erzurum'lu futbolseverler takımlarına müthiş bir destekte bulundular.

7. dakikada sağ taç çizgisi önünden Quaresma'nın ortasına ön direkte Negredo hareketlendi ancak onu geçen top kaleci Hakan'da kaldı.

Erzurumspor gole çok yaklaştı

Mücadelede dakikalar 14'ü gösterdiğinde Beşiktaş kalesi büyük bir tehlike atlattı. Hücuma çıkarken yapılan top kaybı sonrasında Emrah Başsan'ın ceza sahası içinden vuruşu savunmadan döndü. Atağın devamında kaleye giden şutu ise Tolga çıkardı.

Baskı sonunda golü getirdi

Maçın 16. dakikasında üst üste kornerlerle Beşiktaş ceza alanında baskı kuran Erzurumspor, Babel'in uzaklaştıramadığı topta Scuk'un vuruşuyla golü buldu.

Büyük hata

Beşiktaş savunması ve Tolga Zengin'in hataları bu dakikalarda arttı. Golün hemen ardından Pepe'den pası alan Tolga'nın uzaklaştırmak istediği top Munsy'ye çarptı ancak kaleye yönelmedi.

20'de Quaresma'nın sağdan ortasında Babel'in kafasından seken topa kale önünde Negredo dokundu ancak İspanyol oyuncu için bayrak havaya kalktı.

28. dakikada Erzurumsporlu Emrah Başsan Beşiktaş ceza alanında tehlike yarattı. Sol çaprazdan kale içine doğru çevirdiği topu son anda savunma uzaklaştırdı.

Erzurumspor direğe takıldı

Maçın 31. dakikasında yine gole yaklaşan taraf Erzurumspor oldu. Golün sahibi Scuk kaleyi çok uzaklardan denedi. Sert giden şut üst direkte patladı ve sezonun golü sayılabilecek bir gol direğe takılmış oldu böylece.

33'te Beşiktaş'ın kaleyi bulan ilk şutu Babel'den geldi. Kaleci Hakan, Hollandalı oyuncunun ceza alanı önünden yaptığı vuruşu rahatlıkla kontrol etti.

Bu pozisyonun hemen ardından Özer Hurmacı, sağdan geldi ve rakibi Pepe'den topu kurtarmayı başardı. Çizgiye inen tecrübeli oyuncu, ceza sahasına pası gönderdi. Topa müdahalede bulunan Gökhan Gönül tehlikeli pozsiyonu önledi.

Üst üste kaçan goller

Maçta Erzurumspor tempoyu çok arttırdı ve 34. dakikada Emrah Başssan'ın taşıdığı topta kendisi kaleyi denedi. Tolga Zengin zorlukla topu çelmeyi başardı. Ceza sahası içinde seken topu kontrol eden Taylan Antalyalı bu kez sert vurdu. Anca top üstten farklı şekilde auta gitti.

Beşiktaş'tan erken değişiklik

Şenol Güneş üst üste gelen Erzurumspor atakları sonrası oyunda değişiklik yapma kararı aldı. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, 37. dakikada yerini Caner Erkin'e bıraktı.

41'de ceza alanı içinde topla buluşan Quaresma sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı, kaleci Hakan üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

45+1'de defans arkasına gönderilen uzun topta Vida ve Adriano'nun arasından topu alan Munsy ceza alanı sağ çaprazından sert bir vuruş yaptı, top ters taraftan auta çıktı.

Bu pozisyonun devamında başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 47. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan Quaresma'nın kestiği topa kale önünde hareketlenen Babel istediği vuruşu yapamadı.

Negredo'ya geçit yok

Maçın 2. yarısına soyunma odasından daha iyi dönen taraf Beşiktaş oldu. Maçın 48. dakikasında Ceza sahası içinde Negredo hava topuna vurmak istedi. Ancak Erzurumspor savunması izin vermedi. Seken topa İspanyol golcü yeniden hamle yaptı. Kaelci Hakan Canbazoğlu'ndan kritik bir kurtarış geldi. Ev sahibi ekibin file bekçisi Negredo'nun istemeden yaptığı hareket sonrası bir süre yerde kaldı. Sağlık kontrollerinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Gökhan Gönül sahneye çıktı

Mücadelenin 53. dakikasında 2. yarıya iyi başlayan Siyah Beyazlı ekip üst üste kornerler kazandı ve Erzurumspor kalesinde tehlikeler yarattı. İlk yarıda ev sahibinin kendisine yaptığı baskıyı bu kez Beşiktaş rakibine uyguladı ve kornerde topa çok iyi yükselen Gökhan Gönül skordaki eşitliği sağladı ve maçta durum 1-1'e geldi. Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 533 gün sonra gol attı. Gökhan'ın son golü 4 Mart 2017'de Rizerspor'aydı.

57'de orta alanda kazandığı topla birlikte hızla içeri sokulan Medel, ceza alanı ön çizgisinden aşırtma bir vuruş yaptı ancak top kalenin üzerinden auta çıktı.

Maçın 62. dakikasında Erzurumspor'un sol taç çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta Emrah Başsan doğrudan kaleyi denedi, top üst ağlarda kaldı.

Sunu devam edemedi

Mücadelenin 66. dakikasında Erzurumspor'da günün etkili ismi Sunu sakatlandı ve yerini Erhan Çelenk'e bırakmak zorunda kaldı. Böylece ev sahibi ekip ilk oyuncu değişikliğini zorunluluktan dolayı gerçekleştirdi.

68'te maçın ilk sarı kartı Adriano'ya çıktı. Brezilyalı yıldız, rakibine yaptığı hareket nedeniyle maçın hakeminden sarı kart gördü.

71'de Şenol Güneş oyuna bir müdahalede daha bulunuyor ve Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil olan isim Jeremain Lens oldu. Bu dakikalarda Erzurumspor'da da Scuk, oyuna devam edemedi ve sedye ile kenara alındı.

Mücadelenin 74. dakikasında Jeremain Lens oyuna sonradan girmesine rağmen rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle sarı kart gören isim oldu. Bu arada sakatlanan Scuk'un yerine oyuna giren isim Moussa Kone oldu. Erzurumspor ikinci oyuncu değişikliğini de sakatlıktan dolayı zorunlu bir şekilde gerçekleştirdi.

Negredo'dan klas gol

Maçın 76. dakikasında Beşiktaş'ta sağ kanatta boş alan bulan isim Quaresma oldu. Portekizli yıldız futbolcu ceza sahası içerisine doğru katetti. İçeride Negredo'ya doğru pasını gönderdi. Matador lakaplı İspanyol golcü, çok kals bir dokunuşla topu filelere gönderdi ve Siyah Beyazlı ekibi öne geçiren golü kaydetti. Beşiktaş geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesini bildi. Golde asisti yapan Quaresma'nın bu gece 2. asisti oldu bu aynı zamanda.

Golün sevincini doyasıya yaşayan Beşiktaş'ta ısınmak için kenarda bulunan ve kulübeye doğru yönelirken sahanın içinden geçen Beşiktaşlı Güven Yalçın hakem tarafından sarı kart gören isim oldu.

81'de Beşiktaş'ta son oyuncu değişikliği gerçekleşti. Golü atan Negredo yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

Quaresma penaltıda affetmedi

84. dakikada Tolgay'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Lens, kalesini terk eden Hakan'ı çalımlamak isterken yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen gecenin iyilerinden Quaresma, top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

Lens oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ta Lens, penaltı pozisyonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir kez daha yerde kaldı. Haollandalı yıldız oyuna sekerek devam etmek istedi. Ancak sakatlığı nüksedince 90+2. dakikada oyun kenarına gelmek zorunda kaldı. Beşiktaş'ın oyuncu değişiklik hakkı kalmayınca Siyah Beyazlılar bu dakikadan sonra oyuna 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.

Mücadelede başka gol olmayınca 3 puanı hanesine yazdıran taraf Siyeh Beyazlı ekip oldu. Erzurumspor ise kendi taraftarının önünde her ne kadar galip gelmek istese de 2. yarıda güçlü rakibine karşı direnç gösteremedi.

İşte 11'ler:

Erzurumspor: Hakan, Tolga, Schwechlen, Lokman, Hakan Arslan, Taylan, Scuk, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Sunu, Munsy

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Necip, Quaresma, Babel, Oğuzhan, Negredo

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olan Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, LASK Linz takımına karşı oynadıkları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçına göre ilk 11’de 5 değişikliğe gitti.

Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Necip Uysal, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel ve Negredo 11’i ile çıktı.

Tecrübeli teknik adam LASK Linz maçında görev alan Enzo Roco yerine Domagoj Vida, Caner Erkin yerine Gökhan Gönül, Tolgay Arslan yerine Necip Uysal, Jeremain Lens yerine Ricardo Quaresma, Cyle Larin yerine ise Alvaro Negredo’ya ilk 11’de şans verdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da 2 değişiklik

Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig’in ilk haftasında 3-2 mağlup oldukları Atiker Konyaspor maçına göre kadroda 2 oyuncu değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Beşiktaş karşısına, Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Schwechlen, Hakan Arslan, Scuk, Taylan Antalyalı, Sunu, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Munsy 11’i ile çıktı.

Altıparmak, Atiker Konyaspor maçında oynattığı Erhan Çelenk yerine Emrah Başsan, Thy yerine Munsy’i sahaya sürdü.

Erzurum’un 17 yıllık Süper Lig hasreti son buldu

Erzurum şehrinin 17 yıllık Süper Lig hasreti Beşiktaş maçıyla sona erdi.

Erzurum’da taraftarların Süper Lig heyecanı 1968’de kurulan Erzurumspor Kulübü’nün Türkiye 1. Ligi’ne yükselme başarısı göstermesiyle başlamış ve 3 sezon bu ligde kalan mavi-beyazlıların, 2000-2001 sezonunu 17. sırada tamamlayarak tekrar 2. Lig’e düşmesiyle son bulmuştu.

2010’da kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyespor’un amatör ligden başlayarak 8 yılda Süper Lig’e uzanan başarısı şehirde heyecan uyandırırken, Erzurumlular 17 yıl aranın ardından ilk kez sahasında bir Süper Lig maçı izledi.

Ligdin ilk haftasında Atiker Konyaspor’a deplasmanda 3-2 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş maçıyla birlikte evinde bu sezon ilk kez evinde Süper Lig maçına çıktı.

Çevre illerden futbolseverler Erzurum’a akın etti

Erzincan, Kars, Ağrı, Van, Muş ve Bitlis’ten çok sayıda taraftar Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş maçını izlemek için kente geldi.

Maçın başlamasına saatler kala kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi’nde buluşan taraftarlar, hep birlikte müsabakanın oynanacağı Kazım Karabekir Stadı’na yürüdü.

Kazım Karabekir Stadı’nı dolduran taraftarlar, maçtan önce konfetiler patlatıp, tribün şovları yaparak takımlarının sahalarındaki ilk Süper Lig maçını coşkuyla karşıladı.

Her iki takımın taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi takım tribünlerinin tamamına yakını dolarken, Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.