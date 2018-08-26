Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Kayserispor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ilerleyen haftalarda daha iyi görüntü sergilemeye çalışacaklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ertuğrul Sağlam, kendi sahalarından kazanabilecekleri bir maçtan berabere ayrıldıklarını vurgulayarak, "Kendi sahamızda kazanmak istediğimiz, net pozisyonlarda bulunduğumuz fakat sonucunda kazanamadan ayrıldığımız bir maç oldu. Fakat üçüncü haftayı mağlup olmadan, gol yemeden tamamladık." dedi.

İkinci yarı buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini bunun da maçın sonucuna tesir ettiğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Maçın zor olacağını biliyorduk. Malatyaspor iyi bir takım, iyi mücadele ediyorlar, defansif anlamda disiplinli oynuyorlar. İkinci yarı hakikaten 3-4 tane net pozisyon var. Bunları değerlendirememiş olmak bizim açımızdan sıkıntılı bir durum. Bu maçı bir şekilde geride bırakmalıyız. Şunu açıkça belirtmek istiyorum ki takımın mücadelesinden, ikinci yarıda ofansif anlamda üretkenliğinden son derece memnunuz. Daha iyi olacağız, çalışacağız, eksiklerimiz var. Onları gidermeye çalışacağız. Yaptığımız iyi şeyler var. İnşallah ilerleyen haftalarda daha iyi görüntü sergilemeye çalışacağız."