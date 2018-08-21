Erol Bulut: Sürpriz yok Malatya var!

Önce zorlu Göztepe deplasmanında kazandılar, ardından Fenerbahçe’yi yıktılar... Lige bomba gibi giren Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Erol Bulut, FANATİK’e açıklamalarda bulundu. Geçen sezon 7. haftada aldığı Malatyaspor’u 43 puanla ilk 10 potasına sokan başarılı hoca, ligde yine fark yaratmak istediklerini söyledi.

‘Aslında sıkıntılı başladık’

Sezonu aslında sıkıntılı açtıklarını vurgulayan Erol hoca, “Adem, Eren, Ahmed gibi oyuncularımız sakattı. Guilherme yaklaşık 3 ay sonra maç oynadı. Takım bir arada pek olamadı. Buna rağmen Göztepe deplasmanında iyi başladık. Akıllıca oynadık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirdik ve kazandık. Takım savunmasını iyi yapmak, kilit noktaydı” dedi.

‘Rakibi ezberledik’

Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Bulut, “Fenerbahçe’nin hem Bursa hem de Benfica maçlarını defalarca izledik. Analiz ettik. Takımla maçtan önce en az 4-5 toplantı yaptık. Oyuncular rakibi ezberledi. İlk yarıda farklı, ikinci yarıda farklı bir anlayışla sahadaydık. İkinci devre 4-3-3’e döndük mesela. Arkada sağlam kalıp, hızlı hücumla sonuca gitmeyi düşündük ve bu hızlı hücumların birinde golü attık. İstediğimiz stratejiyi aynen uyguladık” ifadesini kullandı.

Başakşehir örneği...

Malatyaspor’un oynadığı futbolun, Başakşehir’e benzetilmesiyle ilgili yorum yapan Erol Bulut, “Abdullah hoca ile birlikte çalıştık. Bana katkısı oldu, benim de hocaya olmuştur. Benim bir vizyonum var. Malatyaspor’da bunu uygulamaya çalışıyorum. Rakip analizi futbolda çok önemlidir. Bunu iyi yapmak zorundasınız. Biz sadece büyük takımlara değil, tüm rakiplerimize sıkıntı yaratmak istiyoruz!” dedi.

‘2-3 transfer daha’

​Malatyaspor’un hocası şöyle devam etti: “Geçen sezon 43 puanla 10. olmuş bir takım olarak yine hedefimiz ilk 10 ve 43 puanın üzerine çıkmak. Eksiklerimiz elbette var. Transferde 2-3 takviye daha yapabiliriz. Bu hafta hareketli geçebilir. 31 Ağustos’a kadar zamanımız var ve bunu iyi kullanmak istiyoruz”

Safa Can Konuksever