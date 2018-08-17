Beşiktaş Sompo Japan ve Milli Takımın başarılı basketbolcularından Erkan Veyseloğlu'nun babası Enver Veyseloğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Baba Veyseloğlu'nun cenazesi bugün Cuma Namazı'na müteakiben Topkapı Anıt Mezar Camii'nde kılınacak cenazenin ardından toprağa verilecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama da şu şekilde;

Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın oyuncusu Erkan Veyseloğlu’nun babası Enver Veyseloğlu’nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Enver Veyseloğlu’nun cenazesi, bugün Topkapı Anıt Mezar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Beşiktaş JK