Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan'ın oyuncusu Erkan Veyseloğlu sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Basketbolcumuz Erkan Veyseloğlu, bugün Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Erkan Veyseloğlu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."