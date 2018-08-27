Erik Murphy ve Trae Bell-Haynes, Frankfurt'ta

7DAYS EuroCup ekiplerinden Fraport Skyliners Frankfurt, eski Beşiktaşlı Erik Murphy ve Trae Bell-Haynes ile anlaştı.

27 Ağustos 2018, Pazartesi 19:05
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7DAYS EuroCup'taki Alman ekiplerinden Fraport Skyliners Frankfurt, daha önce ligimizde Beşiktaş ve Büyükçekmece formaları giyen Erik Murphy ve Trae Bell-Haynes ile sözleşme imzaladı. 

Murphy, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Nanterre ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti. 

Finlandiya Milli Takımı forması da giyen 27 yaşındaki oyuncu, EuroCup'taki ilk deneyimini 2015-16 sezonunda temsilcimiz Beşiktaş ile yaşarken ligimizde Büyükçekmece forması da giymişti. 

ABD'li oyuncu Bell-Haynes ise kolejde Vermont ile geçirdiği son yılda 14.6 sayı, 4.3 ribaunt, 4.1 asist ortamaları yakalamıştı. 

Vermont tarihinin en skorer sekizinci ismi konumundaki Bell-Haynes, Frankfurt ile ilk EuroCup deneyimini yaşamaya hazırlanıyor.

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