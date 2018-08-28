Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, , daha önce Trabzonspor'un Rafet El Roman'ın önerisiyle Türkiye'ye getirdiği ancak transferinden vazgeçtiği Kamerunlu futbolcu Eric Ayuk’u kadrosuna kattı.

Başkent temsilcisi, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Philadelphia Union’ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp yöneticisi Cenk Karayel, Ayuk’un transferine ilişkin, "Kamerun 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusunu kadromuza kattık. Takımımız için faydalı olacağını düşünüyoruz. Genç olması da ayrı bir avantaj. Ayuk, Afrika Kupası’nda iki kez turnuvanın oyuncusu seçildi. Türkiye’de Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere birçok takımın kadrosuna katmak istediği, gelecek vadeden bir oyuncu. İnşallah camiamıza faydalı olur." ifadelerini kullandı.