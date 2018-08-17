Galatasaray, Fenerbahçe'nin de devreye girdiği milli futbolcu Emre Akbaba için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Akbaba için Galatasaray’ın ödeyeceği bonservis bedelinin 4 milyon Euro olduğu öğrenildi. Öğlen yapılan zirvede ana sponsorlardan NEF'ten yardım istendi. Daha önce 3 milyon Euro veren Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için NEF'in 1 milyon Euro daha vermesiyle transfer gerçekleşti. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak “Sponsorlarımızdan bir tanesi, transferle ilgili bize sponsor olacak. 1-2 saat içerisinde sizlere sevindirici haberler vereceğiz” açıklaması yapmıştı. Albayrak, “UEFA'ya bir söz verdik ve bu kriterlerin dışarısına çıkmayacağız. Bugün bir transfer açıklayacağız ve bunun bir kısmını da NEF sağladı, kendisine teşekkür ediyoruz. Kuruşun hesabını yapıyoruz, yapacak transferlerimizden birine sponsorlarımızdan biri destek olacak” diye konuşmuştu.

Galatasaray’ın sponsorlarından NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ise “Galatasaray’ın ana sponsoru olarak Sarı-kırmızılı Kulübe her zaman yardım etmeye hazırız. Mali dengeyi sağlaması açısından ve Galatasaray taraftarlarını rahatlamak neticesiyle Emre Akbaba transferı için elimizden geleni yaptık” ifadelerini kullandı.

Timur, ayrıca “Gerek görülürse diğer transfer için de her zaman yardıma hazır olacağız. Galatasaray yönetimine bunu bildirdik” dedi.

Erden Timur kimdir? Kaç yaşında, nereli?

36 yaşındaki Erden Timur, 2010’da İstanbul’a gelerek kurduğu Nef ile yazdığı başarı hikayesiyle tanındı. Yarattığı Foldhome ve Foldoffice konseptleriyle sektöre birçok ilk kazandıran Timur, 1982 yılında Mersin’de doğdu. Orta öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamlayan Timur, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından London School of Economics’te ekonomi eğitimi alan Timur, 2010 yılında kurduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ile iş hayatına atıldı.Nef markalı konut sektöründe geçen yılı ciro, satış ve teslimatta üç ayrı rekorla kapattı. Geçen yıl 1.950 konut satışından 1,5 milyar lira ciro elde eden şirket son iki yılda 3 bin 850 adetlik konut teslimatına imza attı. Nef, bu rakamlara göre tam dört yıl üst üste konut satışında sektör liderliğine imza atmış oldu.