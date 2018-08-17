Son iki sezonu Portekiz'i Maritimo takımında geçiren ve bonservisi elinde olan Erdem Şen'den Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın sunduğu Mixed Zone programında flaş açıklamalar...

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdem Şen, Trabzonspor'la görüşme halinde olduğunu belirterek, "Listelerinde olduğumu biliyordum. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Trabzonspor büyük bir kulüp. Ben de böyle büyük bir takımda oynamaya elbette sıcak bakıyorum. Avrupa'dan da aldığım bazı teklifler var. Öneleme maçlarının ardından netleşecek şeyler var. Amacım iyi bir takımda kariyerime devam etmek ifadelerini kullandı.

'Sivas'la da görüştüm'

Sivasspor'la yaklaşık 1 ay önce masaya oturduğunu ifade eden Erdem, "Bir görüşmemiz oldu. Ancak şu anda kurdaki yükseliş nedeniyle kulüpler doğal olarak transferde rahat hareket edemiyor. Onları da anlıyorum. Adım şu anda birçok Süper Lig takımıyla anılıyor. Kendi kariyerim için en doğru kararı vermek istiyorum" açıklamalarda bulundu.