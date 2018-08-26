Erdal Gündüz: "Kayserispor karşısında takımımız iyi oynadı"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile rakip sahada 0-0 berabere kaldıkları maçtaki performanslarının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri deplasmanından puanla döndüklerini hatırlatarak, "Kayserispor karşısında takımımız iyi oynadı. Deplasmanda galip de gelebilirdik. Hem Kayserspor’un hem de bizimde pozisyonlarımız var." dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor takımının ortaya koyduğu performansın göz doldurduğunu aktaran Gündüz, "İnşallah böyle devam eder. Ligin iyi takımları karşısında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bizim için önemli bir başarı. Futbolculara, teknik ekibe ve yönetimdeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Takıma bu sezon transfer olan futbolcuların hızlı uyum sağladığını aktaran Gündüz, "Özellikle yabancı futbolcular çok iyi uyum sağladı ve takıma katkı sağladı. Uyum konusunda da memnunuz. Kulüp başkanımız Adil Gevrek, daha önce 1-2 transferler daha yapılacağını açıkladı." diye konuştu.

Gündüz, karşılaşmalarda takımı destekleyen taraftarlarına da teşekkür etti.

AA