20 Ağustos Pazartesi Kocaeli at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Ercan Fırtına günün programını değerlendirdi.

KOCAELİ YORUMLARIM

1. AYAK : Kocaeli günün ilk ayağında dişilere ait bir koşu bizleri bekliyor, yalnız mesafe çok kısa düzlük dönülmeden herkes yerini almak durumunda yoksa öndekileri yakalamak güç olabilir benden söylemesi abi, hayır hepimiz görüyoruz burada öndeki at yakalansa bile baş boyun işi bitirebiliyor yada en azından 10 yarışın 7’ si böyle oluyor o açıdan baştan söylimde sonra tühhh be şansa bak geldik yakaladık ama bir adım daha olsaydı filan demesin kimse çünkü bugüne kadar böyle oldu arkadaş, neyse biz koşuya dönecek olursak Rengül, Öakırcelep, Elmasınkızı ve Özlenen Gül öncelikle yazılmalı diye düşünüyorum, ha birde Zeytinbağı var onuda unutmadan ekleyelim dedikten sonra iki yarış önce epeyce ara kapatan ve güzel koşan Kızımirem son yarışını bence gereksizce daha üst grupta koştu acaba es geçip direk buraya mı? gelseydi diye kendi kendime ta o günden beri hep sordum durdum ama genede ben kuponuma ekleyeceğim dikkat. Yahu bunu derken kötü niyetle demiyorum sadece ben olsaydım diye öyle seslice düşünüyorum hemencecik celallenme arkadaş. Neyseeeeeeeeeeeeeeeeeee.

2.AYAK : Günün ikinci ayağında ise Three Cat geçen mesafeden etkilendi gibime geldi ama bu defa ben daha iyti koşacak diye en azından umut edip bekliyorum, rakip isimler az buçuk Elfidam, Sılver Coın, Bold Magıc, Over All ve Fırey Ates olurlar gibime geliyor, ama şaka bir yana şeytan dürtükleyip duruyor gel fırto bu kınalı kızını yani Three Cat’ i tek at diyor ya bakalım artık napacam bu işin sonunda az sonra en altta şablon kısmını yazarken belli olur inşallah.

3. AYAK : Günün üçüncü ayağında toplam dokuz yesyeni ve ilk kez koşacak arap tayları var, eküri isminden dolayı olsun, binen jokeylerden olsun puanlamada öne çıkmış bir iki tay var olmasına var ama nebilim abi ben işimi sağlama alarak bu ayağı kapatacam gibime geliyor sanki haberiniz olsun. En azından bir daha ki yarışlarına dair bir fikir sahibi olurum diyorum ve dediğimi ve düşündüğümü aynen yapıyorum hadi hayırlısı olsun arkadaş daha ne diyem ki yani öyle ya.

4.AYAK : Son yarışlarında adeta küllerinden doğan Dark Boy benim bankomdur. Ağır sikleti ile olsa da Botanvadisi tek kafamdaki acabamdır ya bakalım artık,

5.AYAK : Fast Navy ve Flyıng Zeus yazacağım ve bu ayağı bu şekilde en azından kupon bedelini yükseltmeden geçmeye çalışacağım, bakalım ne olacak.

6.AYAK : Günün son ayağında ise Alexsandrapoli ve Classıc Harmony son yarışlarını hesap etmesek kendini az buçuk kanıtlamış isimler yazmamak olmaz derim, Rınaldo burada kendini buldu yazılır, Darkholm ve Tlos da nolur nolmaz sağlam kuponlara yazılır diye düşünüyor, sizlere selamlarımı ve saygılarımı ifade ederek bir kez daha nice bayramlara diyorum, herkeşe I LOVE YOUUUUUUUUUUUUUUUU.













KOCAELİ GENİŞ ALTILIM





( 2-1-3-6-9-8 ) ( 7-3-10-2-4-1 ) ( HEPSİ ) ( 2 ) ( 7-1 ) ( 2-4-6-1-5 )