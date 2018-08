28 Ağustos Salı Elazığ at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Ercan Fırtına günün programını değerlendirdi.

YEDİLİ PLASE İÇİN ÖNERİM

Sprıng The Sun bu pisti seveceğini az buçuk kanıtladı ve bugün daha da farklı koşabilir dikkat, son ataklarıyla Geç kalmaz ise Pir ve ayrıca eli kulağında bugün yarın ses verecek diye umut ettiğimiz Büyük Dayı yedili plase oyunlarımız için öncelikle düşünülmeli diyorum.

ELAZIĞ YORUMLARIM

1. AYAK : Elazığ günün ilk ayağında son iki yarışı ile öne çıkan Maydo Han aynı başarısını tekrar edebilirse kazanmaya çok yakın duruyor, kazandığı koşudan sonra daha da iyi duruma gelen ve usta pilotu MEHMET TAŞKAYA’ nın itina ile hazırladığı Yıldızhan Ağa bu defa bir tık daha iyi durumda kesinlikle ıskalanmamalı diyoruz. Önce üçüncü kaldığı koşuda ve ardı sıra son kazandığı koşuda güçlü atakları ve diri hücumları ile dikkat çeken Supreme bu iki safkan ile birlikte sağlam kuponlarda öncelikle yerini almalıdır diyorum. Bir ara gösteren ve takip edenleri umutlandıran Tınasoğlu ve Cambaz Osman ve Aydoshan yarışın ilgi çekici cazip isimleri olarak isteyenlerce yazılabilir, az da olsa siklet avantajı ve soyadı gibi kurt jokeyliği ile KEMAL KURT ile start alacak Arbedaşlı’ da nolur nolmaz kuponlara yazılmalı diyorum, Naif Hat orijinini belki koşmuyor ama olsun bomba olarak öneriyorum. Zaman zaman ters yarışlara imza atan Ayşegül bomba. Kısaca öncelikle gözler Maydo Han, Yıldızhan Ağa ve Supreme’ de olacak tersi olurda beklentiler gerçekleşmez ise diğerleri devreye gireceklerdir gibi görünüyor gibi gibi.

2. AYAK : Elazığ günün ikinci ayağında ise Kara Ateş yerinde yürüme ile bu yarışı lehine çevirebilir, fakat son yarışları her ne kadar başarılı olsa da ben bu kızımızın daha büyük işlere imza atacağını hep düşündüm hep bildim lakin taylığından beri bazı talihsizlikler peşini bırakmadı bu güzel kızımızın yoksa daha üstlere kafa tutardı inanın ama genede elinden geleni yapıyor ve sanki yada bence yüzde yetmiş beşlik koşuyor gibi kapasitesini yoksa car ya çok iyi bir safkan bundan hiçbir kuşkum yook. Aıgaı nispeten uygun sikletinin avantajını kullanmaya çalışacak ve esasen oda çok ciğerli bir kısrak onu ben daha kimsecikler bilmezken yazıp çizmiştim zamanında, kısaca gününde bir Aıgaı her zaman yazılır derim, Amari yazılabilir, Gülşilan hep inandım ama kapasitesinin onda birini koşmuyor bu güzel kızım, yoksa oda çok at ama gelmiyor işte ben napim, aslında bu ve bunun gibi atlar hep tayken kaybediliyor halen bakıyorum özellikle tay koşularında sabah akşam koşuyorlar yahu ALLAH bir at vermiş iki tane tay yarışı yüzünden belkide paranın altında kalacan öbür sene ama ha babam de babam koşuyorlar ondan sonra vay baboo noldu diye sızlanıyorlar ben bunu derken yanlış anlaşılmasın Gülşilan için demiyorum herkes için diyorum, özellikle tay koşan atçılar için diyorum, aslında daha aklımda neçe isimler var hep kaybolup gittiler ama kime ne diyem ki abi, seyis koşalım diye baskı yapıyor antrenör keza öyle, menejer aynen nokta com ondan sonra fırtına bir atta ışık görüp peşine düşüyor ama boşa düşüyor, neyse abi içim azcık çok doluyumda ondan şey ettim yoksa benlik bişe yok elbette diyerek yolumuza devam edelim, yani diyeceğim özellikle tay koşanlar kulunuz gurbanınız olam ıcık acele etmeyin be abi, zaten çoğunu hazır olmadan koşuyorsunuz ( düzgün koşanları tenzih ederim ) üstüne üstlük bir yarış koşuyor haftası dolmadan tayı bir daha koşuyorsunuz, onlar sizlerin evlatları sayılır azcık zaman verin taylara diyerek kusura bakmayın aklıma geldi birden ıcık içimi dökem dedim sizlere. Neyseee gelelim yarışa İlknur Sultan kayboldu son zamanlarda ama alt yapısı olan bir kızımızdır bence at yazıyorsak yazalım bulunsun derim, Sea Horse kapalı kutu ama oda esasen boş beleş bir safkan değildir isteyen eklesin derim, Gızem Lıon ters at bi bakan dünya ganyanla kazanıyor bir bakıyon piyasada yok o yüzden aklına yatan eklesin derim, son olarak Cankuzey bomba. Ha bu arada birisi de çıkar yahu fırtına güzel konuşuyon hoş konuşuyon da bir balya ot kaça haberin varmı? Bir çuval yem kaça bilin mi? derse cevap veriyorum biliyem biliyem heç merak etme sen derim. Neyseeeeeeeeee.

3.AYAK : Geldik üçüncü ayağa bu ayakta da Basiret isimli safkanı iyi takip ettim kısa mesafede geç kaldı ama sağlam geldi ancak tabela içinde yer buldu uzuna çıktı bu defa da kerata erken yürüdü hatta düzlüğe gelirken sanki uzak çekecekmiş havası yaratırken hadi dediği yerde alıp başını gitmesi beklenirken oda ne dönemeçte olduğu yere bastı kerata ve ancak üçüncü olabildi bugün ise koştuğu kısa ve uzun yarışın tam ortasında koşacak kısa ama çok can alıcı sprinti var eğer son haftalrın büyüleyici pilotu İSA AKYAVUZ bunu iyi ayar çekip başarırsa kazanmasını bekliyorum ama gene zamanlama hatası olursa Eagle Of Amed, Talimat, Limoncello ve May hazır kıta eller tetikte pusuda bekleşiyor gibime geliyor dikkat.

4.AYAK : Hani derler ya bir yiğit çıktı meydane diye Fratelli’ de geldi buralara kağıt üzerinde herkes Fratelli’ de Fratelli diyor ama bakalım ne koşacak onu kimse bilemiyor, ama boş at mı? tabiki değil kötü at mı? asla diyemem kazanabilir mi? neden olmasın derim ama burası Elazığ abi bir koşmadan görmeden bir şey diyemiyor ki insan, zaten çıkıp bu uygun grupta ben kazanacam derse yanına kimseyi sokmaz ama ya tersi olursa işte o zaman hepsi demek lazım, şaka bir yana tuhaf bir yarış olacak, ya uzak olur köy kasaba olur yada sen sağ ben selamet bir yarış olur bakalım ne umacağız ne bulacağız vallahi billahi bende emin olamıyorum, Neyseeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Kısaca ve son olarak ya bıoğulursan büyük denizde boğul anasını satim diyerek Fratelli’ yi tek atacağız yada vay anam vayyyyyyyyy.

5.AYAK : Sultandan ve ağır sikletine rağmen Sağnakhan dışında Bilekkaya yazalım diyorum, Dişibusefal, ve eküriler Guti filan eklenebilir, Aktemur, Özgenhan, Fırıldak ve Hayalet Süvari çok bombalar ya bakalım ne olacak.

6. AYAK : Günün son ayağında ise Alankoz muhteşem formu ile çok önde ve bu at ile alakalı ekip arkadaşım ERAY BALCI’ yı geçen yarışında FANATİK WEB TV’ de tek verdi kesinlikle tebrik ediyorum. Yani demem odourki gene baştan yazılacak bu kızımız, Himala geçen erkelerin yanında bile net beşinci hatta startta da ıcık kalarak beşinci oldu, aman ha ben ışık görmesem söylemem bu kızımızda kesinkez iyi bir tay sadece tek korkum yarış çok kalabalık geç kalır yol bulamaz önü karşılarda istemeden kesilir diye şey yapıyorum ama isterse adı bile geçmesin ondan vazgeçmem haberiniz olsun, Topraksu bakın uyarıyorum gelmez gelmez ama bir yerde bir çıkar hadi anan donunu bağlasın olur aman onuda isterse spiker adını hiç söylemesede yazalım derim oda değişik bir tay abi ben öyle hissettim arkadaş, Bedia Kız azcık geç kalıyor ama oda iyi bir tay bu tayı uzunlara denk getirmek lazım hatta keşke bir çim yarışı görse diye hep hayal ederim oda bomba. Hepinize bol şanslar diler, sürç ü lisan eylediysek affola diyorum. I LOVE YOUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.

ELAZIĞ GENİŞ ALTILIM

( 6-2-3-4-9-5-12-7 ) ( 4-6-9-3-1-2-8-12 ) ( 1-2-5-8-9 ) ( 1-4 ) ( 3-1-2 ) ( 1-3-17-18 )