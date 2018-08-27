27 Ağustos Pazartesi Kocaeli at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

KOCAELİ'DE İLK AYAĞA DİKKAT!

1.AYAK: Yarış hayatı süresince kısa ve orta mesafelerde özellikle kum pistte çok daha etkili sonuçlar almayı başarmış Cibek’in yavrusu MEYDANOĞLU son yarışında çim pistten, onun öncesinde start almış olduğu A-3 Domaniç Koşusunda ise sert rakiplerden etkilenmişti. Bugün yeniden kum piste ve çok daha denk rakipler yanında koşacak olan taya ilk şansı vermek istiyorum. Tempoların tavan yaptığı koşuda başı çeken isim olan KARAİBO sonlarda adeta olduğu yere basmaya başlamış ve birinciyle arasında 4 saniye farkla altıncı olmuştu. Bugün benzer hataya düşmeyip yarışın başlarını idareli geçebilirse bitiriş çizgisi geçilene kadar bütün rakiplerine direnip kazanan isim olabilir. Bu pistte 1400 mesafesini 1.39 içerisinde koşabilen isimlerden biri olan FEYATBABA ve Ankara’da ki son işinde çok iyi görünen CANBANU ilk ayağı diğer şanslı taylarıdır. Günün ilk ayağında sürpriz arayışına girecek kuponlar için; ASUVAN, ŞANALGÜLÜ ve MELEK SULTAN sırasıyla öneririm.

2.AYAK: Son Ankara yarışıyla takibime giren MAVİ BAHAR mesafenin uzaması itibariyle çok daha etkili koşacağına inandığım ALLIYARİM ve son beş yarışının dördünü kazanma başarısı gösteren SARIBARÇIN yine hemcinsleri yanında boy göstereceği koşunun bir diğer şanslı kısrağı olur. Her pist koşullarında (çim-kum-sentetik) start alıp hiç boşu olmayan GONCA Özduran temsilcisi LOLAN GÜZELİ öndeki üçlünün eksik koşması halinde devreye girecek isimlerdir.

3.AYAK: İlk yarış deneyiminde en geri gelen PANCHMAHAL’in yarışını ölçü almayalım derim. Bugün kaba kum pistte bambaşka bir tay izleyebiliriz. Daha önce yarış kazanmayı başarmış rakipleri yanında start aldığı Şartlı-5 koşuda en geri gelen VALBUENA yeniden kum ve maiden rakipler topluluğu yanında sonuca ulaşan isim olabilir.

4.AYAK: Birbirlerine denk güçlerin mücadelesinde DUKE OF İSTANBUL, ILDIR RÜZGARI, BEHRAMKALE ve İLKAAN dörtlüsünü bütçemiz dahilinde ayırt etmeden kuponlarımıza yazalım derim.

5.AYAK: Sorunlarının giderilmesinden İstanbul ve Kocaeli pistlerinde yarışlar görerek form tutmaya başlayan BIG CHAMP Keremtosh ve Pamukbaba gibi rakiplerinin sadece 10 salise farkla gerisinde üçüncü olduğu yarışıyla beğenimi kazanmıştı. Bugün en ciddi rakibine 10 kg verecek olan tay 10 aya yaklaşan birincilik hasretine son vermeye çok yakın. Tek ciddi rakibi ise günün bankosu olarak önerdiğim koşuyu kazanarak beni mahcup etmeyen ve son bir haftalık süreçte formunu koruyan ZAFER MEYDANI olur.

6.AYAK: Haftalardır bu mesafeler için takip listemizde olan AÇIK KIRMIZI ilk ve tek birinciliğini kazandığı Kocaeli’ye geri döndüğü koşunun favorisidir. Kısalan mesafelerde daha iyi koşan DENİZSEFASI bir süre ar verdikten sonra bir yarış gören BİLGEPRENSES ve son üç birinciliğini de bu pist ve mesafede kazanmayı başarmış FATİHİNGÜLÜ sırasıyla rakipleri olur.

4-3-2-11-12-10-8

8-3-1-4-5

4-5

4-5-3-2

6-2

3-4-1-2



