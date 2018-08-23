23 Ağustos Perşembe Kocaeli at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

KOCAELİ'DE CAZİP PROGRAM...

1.AYAK: Favori olarak çıktığı ilk yarışında start sorunu yaşayınca beşincilikle yetinen KUSURSUZ GÜÇ ikinci deneyimi olan Kocaeli pistinde start aldığı koşuda ise gayet sağlıklı bir yarış başlangıcı yapıp dişilere mahsus maiden koşudan ikincilikle ayrılmıştı. Bugün en dış kulvar çekmiş olması tay için bir handikap gibi görünse de pedigrisi itibariyle bu piste çok daha yatkın bir tay olduğuna inandığım bu isme ilk şansı verelim diyorum. Dilbağı takı ilavesiyle koştuğu ilk yarışı çok daha etkili olmayı başaran SIKINTI YOK ve yarış hazırlıklarının büyük bölümünde bugünkü aprantisi idaresinde boy gösteren BABA TANİYİT bu mesafeli bir koşuyu koşabilecek yeterli kondisyona sahip taylardan biri olup kesinlikle ön planda şans görmelidir. Yine çok uzun zamandır idman pistinde olduğunu bildiğim GÜNDOĞUBEYİM 17 Ağustos sabahı yaptığı son işinde Kocaeli ekibimiz tarafından beğenilen HASTİKOĞLULLARI ve kumu yapacak olursa KIPIRKIPIR son binicisine oranla nispeten daha tecrübeli binicisiyle start alacağı koşuda ihmale gelmez.

2.AYAK: Bugüne dek 12 kez boy gösterdiği Kocaeli kumunda dört birincilik elde ederken sadece bir kez tabelanın dışında kalan AMBERİM’in bugün karşılaşacağı rakiplerine genellikle üstünlük kurmayı başardığını görüyoruz. Superstar Lady, Little Bird ve Badegül üçlüsünün yarışa vereceği tempoyu sonlarda yapacağı güçlü ataklarıyla lehine çevirmesini beklediğim kısrağa ilk şansı veriyorum. Uzun zamandır mesafe deneyimi olmadığından olsa gerek bülten ve genel puanlama da çok gerilerde kalan PENGUEN Alparslan İkier’in emin ellerinde hiç olmadığı kadar iyi durumda gireceği yarışta en az favori kadar şanslı ve iddialı olacaktır. Keza bahsettiğim yarış gidişatının meyvelerini yiyebilecek bir diğer isim de ta kendisidir. Yaz tatili geçirmek ve atlara daha yakın olabilmek için Belçika’dan Türkiye’ye gelen kıymetli dostum Erhan Söğüt’ün atlara aşık olan yeğeni Arda’nın hayalindeki jokey, Halis Karataş isteğini gerçekleştirememiş olsa da kim bilir belki de Belçika’ya bir birincilikle uğurlayarak kendimizi bu şekilde affettirebiliriz. Bu ikili küçük ve riskli kuponlar için yeterli olacaktır. Günün bu ayağında sürpriz arayan Fanatik/Hipodrom okurları; İPEKKIZ, SUPERSTAR LADY, SHERMAN OAKS ve MADEMOISELLE sırasıyla dikkate alabilirler.

3.AYAK: Bu pist ve mesafede, bugün karşılaşacağı rakiplerinden çok daha üstün isimler olduklarına inandığım; EZİNE GELİNİ ve CANÖZGÜ ikilisine eşit şans vermekle beraber PRENSES ASLI’yı da bu denli formda gireceği koşuda karşıma almaktan çekindiğimi belirtmek isterim.

4.AYAK: Uzayan mesafede öndeki temposunu çok daha kolay kabullendirecek olan UZUN BEY’den birincilik bekliyorum. Tek ciddi rakibi Saburay’ın en istikrarlı temsilcilerinden biri hatta birincisi olan EFEBERK olur.

5.AYAK: Çok az farklarla tabela dışında kaldığı son yarışını çok beğendiğim REŞİTBEY bu mesafeler için takibimde olan ERENBİLGE ve yarış gidişatına göre bekleme ve tempo yarışı yapabilen özelliğiyle arla arkaya iki yarış kazanmayı başaran DEDEMANBEYİ ayırt etmeden kuponlara yazacağımız isimler olmalıdır. DOĞANHİSAR ve DELİJET sürprizde değerlendirilmelidir.

6.AYAK: İlk yarışında sentetik pistte beklentilerin gerisinde kalan ÖZEKAN bugün kaba kuma çıkacağı koşunun en şanslı tayı olur. Bilinen bir takım sorunlarına rağmen iyi yarışlar koşan OLRIC ve bugüne kadar kalitesinin çok gerisinde kalan BÜLENT için kuma çıkacak olmak belki de yeni bir başlangıcın habercisi olabilir.

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