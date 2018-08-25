25 Ağustos Cumartesi İzmir at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

KUMAŞINA İNANDIĞIM ''BAYAYNA'' GÜNÜN LİMANI ADAYIMDIR...

1.AYAK: Singspiel yavrusu olması itibariyle Torok’un baba kardeşi olan Moon Crest’in Adonise eşleşmesinden sahaya gelen yavrusu SWEETIE BERYL ilk yarış deneyiminden düzlük dönülürken zaman zaman trafik problemi yaşamasına rağmen yaptığı etkili ve düzgün sprintiyle sonuca ulaşırken bir anlamda güçlü anne kan hattının da hakkını vermişti. Bugün çoğunluğunun yarış kazanmamış, kazananların ise henüz kum pistte start almamış rakiplerle karşılaşacağı koşuda, bir kez daha kazanan tay olmasını beklediğim bu ismi günün ilk bankosu olarak öneriyorum. Güne riskli başlangıç yapmak istemeyen Fanatik/Hipodrom kurları; PRENSES SABRİNA, SAPPHO, JAK VJETAR ve PRENSES TUTKU sırasıyla öneririm.

2.AYAK: Başseklavi ve Efsanetay gibi kalite isimlerin anne kardeşi sadece bir koşan ve o koştuğu yarışı kazanarak yarış kariyerine damızlık olarak devam etmek zoruna kalan Alçiçek’in yavrusu BAYAYNA’nın maiden macerasının çok uzun sürmeyeceğine inandığım tay günün en sağlam bankosu adayımdır.

3.AYAK: Bugüne dek çim pistte start aldığı on koşunun dördünü kazanma başarısı gösterip sadece bir kez tabelanın dışında kalmış ÖZALAK annesi Karadut’un da önünde performanslara imza atıyor. Son yarışında olduğu gibi yine grubun en ağır sıkletli safkanı olsa da bir kez daha kazanan isim olması en muhtemel sonuçtur. Sıfır puan koştuğu günlerden itibaren takibimizde olan ARHANBEY son yarışını kazanarak güvenimizi boşa çıkarmamıştı. Bu yarış çok yakın ara geliyor olsa da kumaşının hakkını koşmaya başlayan safkan favoriye ciddi rakip olacaktır. Kalite kısrak Gelinkız’ın temsilcisi GOBEN İstanbul’dan gelecek olan CABBAREİS pisti yapacağım derse bütün bu rakiplerinin önünde şans verilmeyi hak eden ve sonuca ulaşan taraf olur. Hep iyi koşup zor kazanan KAPTAN EVO ve son yarışında sentetik pistte tutunamayan TUMBULBEYRUT yeniden çime çıkacağı koşunun sürprizde değerlendirilmesi gereken ismi olmalıdır.

4.AYAK: Harunhan, Taras Bulma ve Anzas üçlüsünün yarışa verecekleri yüksek tempo en çok AVUKAT’a yarayacaktır. Düzlük dönüldükten sonra başlayacağı ve devamında bütün rakiplerini bastırıp aynayı ilk gören isim olmasını beklediğim bu safkan favorimdir. Rakip arayacak olursak; önlerde gidecek üç ismi (HARUNHAN, TARAS BULBA ve ANZAS) ayrımsız kuponlara yazmalıyız.

5.AYAK: Seri stiliyle TANZER 1200 mesafesini bulduğu koşuyu bir çırpıda bitirebilir. On dört aydır kazanamayan SAILING KNIGHT normal şartlarda değerlendirmelerimde yer almayacaktı ancak uygun kilosu için karşıma almayı doğru bulmadım. BLACK GRAPE, BAY JAK, TAŞKESEN ve SIERRA MAESTRA günün en kısa mesafeli yarışının diğer şanslı isimleridir.

6.AYAK: Bu pistteki son yarışını çok beğendiğim Boylam’ın anne kardeşi BEDREKA’ya ilk şansı vermek istiyorum. Her yarış geçilecek birilerini nasıl başardığına hayret ettiğim CESURAYAK başta olmak üzere ARBEDAŞAĞA ve EMİRALEM sırasıyla rakipleri olur.

3----8-2-1///1///1-6-2-5-3-4///1-2-3-6///6-8-5-2-1-3///10-1-2-5