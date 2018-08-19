19 Ağustos pazar İzmir at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.





KISALAN MESAFEDE FLEX BABY TEK OLUR...





1.AYAK: İki yaşlılığında yaşadığı sorun nedeniyle geri alınıp sorunları giderilen BÜYÜK KARTAL İstanbul pistinde iki aydır ara vermeden, çok sıkı işlerle gireceği koşuda ilk şansı vereceğim tay olacaktır. Son idman pisti görüntüsünün hakkını verirse bugün ilk deneyiminden birincilikle ayırılması işten bile değil. Çim pistte start aldığı on koşunun yedisinde tabela içerisinde yer almasına rağmen kazanmayı başaramamış GOLMARK bu pistte 1.25 içerisinde bitirdiği yarışını yapması halinde birinciliğin en güçlü adaylarından biri olur. 3 yaşlı İngiliz taylarının maiden mücadelesini biraz da risk alarak bu ikiliyle geçelim diyorum.

2.AYAK: Son yarışını aprantisinin gereksiz yere yarışa sürat vermeyi tercihlemesi nedeniyle kaybettiğine inandığım CLARK KENT bugün bu misyonu üstlenecek rakiplerinin çok olduğu yarışta sonlarda yapacağı etkili ataklarıyla kazanan isim olmaya çok yakın. Kumaşının hakkını bulan ve çok ciddi bir ivme yakalayan CAMBODIA abi ve ablalarına kilo verecek olmanın avantajıyla geçilmezliğini beşinci yarışa taşıyabilir. Bu mesafelerin potansiyel kısrağı ERENDIRA aprantisiyle uyum sorunu yaşamaması halinde devreye girecek isimlerden biri olur. Bir süredir koşmuyor olsa da yarış hazırlıkları çok iyi olan KARADAMAR başta olmak üzere DYMAXION ve COUNT ON YOU uyumlu aprantisi idaresinde BOSPHORUS BEAUTY ve DEATH RACER bütçemiz dahilinde sırasıyla değerlendirmeye alacağımız isimler olmalıdır.

3.AYAK: Her yarış alışkanlık haline getirdiği yarışa geç başlama sorunu gerçek seviyesine erişmesine engel olsa da GRIFFON’a ısrarla ilk şansı veriyorum. Kalite olarak bu rakiplerden çok daha üstün bir kumaşa sahip olduğuna inandığım bu safkan iyi bir yarış başlangıcı yapabilirse aynayı da çok önde geçen isim olur. İki aylık aradan sonra kazanarak dönen EXTRA BAZALT kazandığı yarış da dahil kariyerinin en parlak performansını gerçekleştirdiğini düşündüğüm son yarışı sonrası METİN ABİ favorimin en ciddi rakipleridir. Bu ayağın sürprizini; GİDEREGİDER ve BABADOĞAN yapar.

4.AYAK: Bu pistte start aldığı yedi koşunun birini kazanıp, beşinden ikincilik, diğerinden de üçüncülükle ayrılan BİLDENHAN yarış kariyerinin en parlak ikinci dönemimi geçirdiği şu günlerde, hele hele bu rakipler ve bu mesafede önceliği sonuna kadar hak ediyor. Mehmet Kaya önderliğinde çok daha farklı stillerde koşup sonuca da ulaşmayı başarabilen GÜMBÜRGÜMBÜR mesafenin istikrar abidesi EMBİR HAN ve gerçek bir kısa ve orta mesafe atı olduğunu belirttiğim ZAFERİMOL ise gerçek bir sınav niteliği taşıyan üst gruptaki yarışında kesinlikle ihmale gelmez.

5.AYAK: Son yarışlarına oranla çok daha uygun rakipleri bulan AKÇEŞMELİ bu kiloyu, bu rakiplerine verebilir. Yedi yaşından sonra sınıf değiştiren BABASEYFİ ve kısalan mesafede ABHER ikilisi rakipleri olur. Günün bu ayağında sürpriz arayan kuponlar; VANLIMAHO ve VASEEM ikilisini dikkate alabilirler.

6.AYAK: Zaten yüksek tempoda akan yarış gidişatına viraj dönülmeden kendisi de eşlik edince sonlarda Expressing’e avlanan FLEX BABY bugün kısalan mesafede makus talihine son verip yarış hayatının ilk birinciliğine uzanır.





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