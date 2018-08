18 Ağustos Cumartesi İzmir at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

''KARANSEL'' BEYAZ BAYRAK AYNA YAPAR...

1.AYAK: İstanbul’da başladığı yarış kariyerinde beklentileri karşılayamayınca el değiştirip Hüseyin Temel ekürisine geçen KAYANSEL bir süre geri alınıp sorunlarının giderilmesinden sonra start aldığı yarışın baştan sona kadar yükünü çekip o gün için tecrübeli rakipleri Kıvılcım ve Cesurayak arkasında üçüncü kalmıştı. O gün üç aylık aranın ardından pistlere dönen tayın görüntüsü açıkçası beni fazlasıyla tatmin eden cinstendi. Bugüne geldiğimiz zaman; kısalan mesafe ve açıkçası birbirinden istikrarsız rakipler yanında start alacak olmak gibi faktörler ile piste çıkacak olan tay seri stilinin avantajıyla bir çırpıda bitireceği 1200 mesafesinde günün bankosu adayımdır.

2.AYAK: Son start aldığı koşuda benzer karakterli Akarca Khan’a rağmen birinciyle arasında sadece 70 salise farkla dördüncü olurken takibime giren İNCİ BONCUK için en dış kulvar çekmek dezavantaj yaratsa da seri stiliyle bu gediği kapatacağına inandığım kısrağa ilk şansı vermek istiyorum. En büyük rakibi olan startı geç alma sorununu yaşamadığı son yarışı gayet parlak olan FALÇATA benzer rakipler yanında hayal kırıklığı yarattığı yarışını ölçü almamak gereken GÜZLAT ve kısalan her mesafede çok daha etkili olabilen BLACG GRAPE bu ayağı az atla geçmek isteyecek kuponlar için yeterlidir. Son birinciliğini elde ettiği İzmir çiminde PUZZLE aylar sonra kazanan PRETTY DUCHESS takip atım VICTORY WAY ve bir alt grubu bulan AIGRETTE sürprizde değerlendirilmelidir.

3.AYAK: Kalite olarak bu rakiplerden çok daha üstün isimler olduklarına inandığım; KOCA MUĞLALI ve DADAŞCAN ikilisini ayırt etmeden kuponlarımıza yazalım.

4.AYAK: Çime adım attığı ilk günden itibaren çok farklı bir kumaşa sahip olduğunu belirttiğim ACTION WAY şükür ki bugüne dek start aldığı koşularda beni yanıltmadı. Bugüne geçecek olursak ilk kez yaşça büyük rakipler yanında boy gösterecek olmak gibi bir handikapa sahip safkan için çok farklı şeyler düşünmüyorum. Devam eden müthiş formu, pist ve mesafe uyumuyla ilk şansı bir kez daha bu isme vermekle beraber, ekürisinin de yarış gidişat odaklı şanslı isimlerden biri olacağı koşuda günün alternetif bankosu adayımdır. Rakipleri ise sırasıyla; WIN FOR ME, WRITE TO ELLIE ve AĞAÇELİK olur.

5.AYAK: Büyük favorisi olduğu koşuya 8 boy tereddütlü başlayınca ikincilikle yetinen CESURAYAK benzer sorunu yaşamazsa bugünün kazananı olur. Bir Özduran temsilcisi olması kaynaklı kuma çıkınca kendisi gösteren YAKALA BENİ bir süredir start almıyor olmasına rağmen yarış hazırlıkları bu mesafe için yeterli olan SARPEDON Uçan Martı ve Gönül Fırtınası gibi isimlerle anneden kardeş olan GÜLTEN ANA ve ara sonrası yarışlar gören DAIMON sırasıyla rakipleri olur.

6.AYAK: Ağırlıklı olarak Bursa pistinde elde ettiği başarılarla bilinen Karadut’un yavrusu ÖZALAK kusursuz formuyla gireceği koşuda favorimdir. Son birinciliğini bu piste, mesafe ve bu jokeyle kazanmayı başarmış KALABALI son yarışına oranla çok daha uygu rakipler bulan KALANTOR ve hep iyi koşup zor kazanan EVDEGÜL ise bomboş kilosuyla favorinin ciddi rakiplerinden biri olur. Son ayağın sürprizini; SON HATIRAN, KIŞGÜLÜ ve BABAKAYRA olur.

4///14-10-1-2-3-4-11-13///1-2///6----4-5-3///1-13-6-11-3///3-4-1-5-10-12-16