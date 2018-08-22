22 Ağustos Çarşamba Elazığ at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

YİNE, YENİDEN ''STEEL CLAW''

1.AYAK: Ayağına seri stiliyle bilinen SIRABENDE ‘’dilbağı’’ ilave takısıyla çıktığı ilk koşusunda Uçuran ile giriştiği mücadeleden az farklarla ikincilikle ayrılırken kariyerinin en parlak neticesini ve performansı gerçekleştirmişti. Bugün mesafenin de kısalmış olmasıyla birlikte 1200 mesafeli koşuyu çıktığı gibi bitirebilir. Günün ilk ayağında risk almayı seven kuponlar için günün ilk bankosu adayımdır. Bu pistte start aldığı beş koşunun tamamında tabela içerisinde yer alan MUHLİS HOCA son haftaların formda safkanı Son Viraj’ın anne kardeşi GÜMGÜM dört aya yakın bir aranın ardından yarış gören HARRAN KAPISI İzmir deneyimlerinin ardından bu piste gelen ve yine ardan sonra yarış gören isimlerden biri olan MECİT ve aynı koşunun yakın farkla altıncısı olan KÜÇÜK DİLŞAD sırasıyla rakipleri olur.

2.AYAK: Günün limanı olarak önerdiğimiz koşuyu kalite kısrak İzmitli’den aldığı genlerin hakkını vererek kazanan STEEL CLAW ayağına seri stiliyle de o genlerin gerçek bit temsilcisi olduğunu gözler önünde sermişti. İki aylık aranın ardından start aldığı koşuyu usta at edasında kazanırken adeta üst gruplara gözdağı veren tay, yine 1200 mesafesini bulduğu, iç kulvar avantajını da elinde bulundurduğu koşunun kazananı olur.

3.AYAK: Son start aldıkları koşuda arka grubu ayıran OĞLUM RECEP ve JET HALİL ikilisini bu formlarıyla önceliği verelim. Ancak o gün için önlerde fazlaca preslere maruz kalınca doğal olarak en geri gelen CANSAHAKIRAN bugün seri stiliyle çıktığı gibi bitirebilir.

4.AYAK: Gedik ekürisinden alındıktan sonra Elazığ ve Şanlıurfa pistlerinde birbirinden parlak sonuçlara imza atan HIGH TREE altı ay aradan sonra galop niyetine gördüğü yarışı sonrası ilk şansı vereceğim isim olacaktır. Benzer karakterli rakiplerini bastırabilecek özelliğe sahip MOONBOW en ciddi rakibidir. Y-2 Aprantilerine mahsus bu koşu da SADO BY SADO ve NEW DAY sürprizde değerlendirilmelidir.

5.AYAK: İlk yarış deneyiminden sadece 1 boy farkla üçüncülükle ayrılırken takibe giren OĞLUM SEYMEN bir yarışı diğerine tutmuyor olsa da tecrübesiyle DİNLEMEZ bu pistlerde elde ettikleri başarılarla bilinen Alsima ve Altınsima gibi isimlerin anne kardeşi olan BİRSİMA günün bu ayağı için yeterli olacağına inandığım taylardır. Sürprizi bu ayakta arayan kuponlara ise; TEK UÇARLIM ve AMORAK öneririm.

6.AYAK: Bir çoğunun eski günlerini mumla arayan 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının Şartlı-2 mücadelesinden her türlü sürpriz sonuçla karşılaşabiliriz. İmkanımız dahilinde hepsi yapmak en doğrusu olsa da bir sıralama ve/veya eleme yapmak gerekirse; VİNDIRHAT, FRENKBAĞI, YALAZBEYİ, GUTİ, AKTEMUZ ve PİRAZBEY öne çıkan isimler olur.

10-8-2-3-7-6///6///4-3-6///6-2-8-3///6-3-2-9-1///8-10-2-1-3-7---HEPSİ



