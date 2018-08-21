21 Ağustos Salı Elazığ at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

Bütün Fanatik/Hipodrom okurlarının Kurban Bayramlarını kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diler, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim…

1.AYAK: Öz Şubat’ın arka grubu adeta yok sayıp çok uzak farkla birinciliğe uzandığı maiden koşunun ikinciliğini elde ederken en yakın rakibine 2,5 boy fark yapan ALSİVASLI GELİN aynı koşunun sert temposundan etkilenen taylarından biri olan BİNDALLIM H-14 koşuda nispeten daha ciddi rakipler yanında start alıp sadece 3 at geçebilen SELVİSU yeniden maiden rakipler yanında ilk ayağın şanslı isimlerinden biri olur. Bu hafta idman pistinde farklılaştığının bilgisini aldığım iki tay HASKÖY İNCİSİ ve KIRKDOKUZ ile KINALIKIZI yazarak ilk ayağı daha rahat izleyebiliriz.

2.AYAK: Yarış kariyerinin bütün birincilik ve etkili performanslarını 1200 mesafesinde elde etmiş ALANGOYA çoğunluk erkek rakipleriyle karşılaşacağı Handikap-14 koşuda bütün rakiplerinden çok daha ayağına seri bir stile sahip olmasının avantajıyla hemen start çıkışı sonrası alacağı koşu liderliğini bitiriş çizgisi geçilene kadar devam ettirip, beyaz bayrak ayna tabiriyle çıktığı gibi kazanacağına inandığım kısrağı günün bankosu olarak öneriyorum.

3.AYAK: Son yarışlarında çok sert rakiplere çarpılan NAMTAR bugün den k rakipler yanında favorimdir. Uzun aradan sonra bir yarış gören RED KIT piste olan acemiliğini giderip bu kez çok daha kondisyonlu gireceği koşuda favoriye en ciddi rakip olur. Her yarış üstüne koyarak gelen BARBEL takip atımız SAALİH iç kulvar avantajıyla BEYZAM yarış hayatı yavaş yavaş sınıra gelen TONY OBELIX yedi ay sonra kazanan DİŞİDİ ve dört aylık araya rağmen yarış hazırlıkları bu mesafe için yeterli olan ÜNLÜOĞLU sürprizde değerlendirilmelidir.

4.AYAK Mesafenin istikrar abidesi GÖKBAKIR son yarışını çok beğendiğim SONBABA ve gününde olduğu zaman bu pistte çok ters sonuçlar alabilen BABASÖNMEZ üçlüsüne eşit şans verelim. Önlerde istediği tempoyu kurabilirse KIRKPINAR ve yarışın yavaş gideceği ihtimali yüksek olsa da benim düşüncemin dışında farklı bir atın bu rolü üstlenmesi halinde ALTINSİMA sonlarda yapacağı güçlü sprintiyle birincilik mücadelesine dahil olabilir.

5.AYAK: Bölünen maidenin bu ayağında diğer maidene göre nispeten daha iyi tayların start alacağı söyleyebiliriz. En az kandisi kadar formda ekürisiyle UÇAN UÇARLIM Ankara’dan aşina olduğumuz KANTOS GÜLÜ ve son yarışında en dış kulvardan yaptığı güçlü sprintiyle dikkat çeken DERSAADET arasındaki mücadele birinciyi belirler.

6.AYAK: Çoğunluğunun kazanma ve istikrarlı sonuçlar alma konusunda sıkıntılar yaşayan 3 yaşlı İngiliz kısraklarının Şartlı-3 mücadelesinde, bugün karşılaşacakları rakiplerinden çok daha formda isimler olduğuna inandığım; EZCAN, DİREJKIZI, ARVİŞ, PEEKAY ve SPARTAN HONOR üçlüsüne eşit şans veriyorum.

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