15 Ağustos Çarşamba Elazığ at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

SEVDALUK RİSK EDİLEBİLİR...

1.AYAK: Bütün şartları boş olmasına rağmen son yarışında A-3 Fırat Nehri Koşusunu tercihleyince adeta duvara toslayan BIG DOLPHIN için bu rakiplerin çok daha denk olduğunu söyleyebiliriz. Moonbow ve Harmandalı ikilisinin yarışa verecekleri sert tempo da sonlarda yapacağı etkili ataklarıyla sonuca ulaşmasını beklediğim safkana ilk şansı vermek istiyorum. Neredeyse bir yıla yaklaşan birincilik hasretine rağmen son haftalarda ciddi bir form artışına giren SAALİH ve yine yarış gidişatının lehine olduğuna inandığım SEA HORSE günün başlangıç ayağını oluşturan H-16 koşunun diğer şanslı isimleridir. Son yarışını kazanırken güvenimizi boşa çıkarmayan MOONBOW benzer karakterli rakibine oranla daha baskın bir karakter oluşuyla şablonumda yer vereceğim taraf olacaktır. Mesafeye yatkın FALL THE SUN ve bu gruptan çok daha üstün bir isim olduğuna inandığım ORANGE BLOSSOM ise yeter ki koşmak istesin.

2.AYAK: Fatih Çifti ekürine ait taylardan biri olup fiziki gelişimi açısından daha yararlı olacağı düşüncesiyle Elazığ pistinde koşma kararı alınan ALANKOZ hem bizi hem de ilgililerini mahsup etmeyerek, bir anlamda da bu düşüncenin ne kadar doğru olduğunu ispatlarcasına ilk yarışından çok fiyakalı bir birincilikle ayrılmıştı. Burkal’a dayanan anne kan hattının hakkını veren bu ismin bugünün de en şanslı tayı olacağına inanıyorum. Bu mesafede 1.48 içerisinde kazandığı yarışı sonrası EFSANEBALTA başta olmak üzere; MÜZEKKER AĞA, KÜRTKIZ, GÖKEMİR, SALİHAĞA ve JOKERTUMBUL sırasıyla rakipleri olur.

3.AYAK: Birbirinden seri iki safkan; Altunbir ve Archipelagos’un varlığında, yarışın çok süratli başlayacağının ve akışında da aynı şekilde cereyan edeceği aşikar. Bu sert temponun lehine olduğuna inandığım TEKFORDUNGÜLÜ, ADALETKAYA ve DİŞİBUSEFAL üçlüsüne eşit şans veriyorum. Rakibine oranla daha seri bir karakter olan ALTUNBİR en iyi anlaştığı ve daha önce üç kez kazandığı yetenekli aprantisiyle çıktığı gibi bitirebilir.

4.AYAK: Dünya yarışçılığının yakın zamanda ki en unutulmaz şampiyonlarından biri olan Arrogate’in babadan kardeşi Midshipman yavrusu SEVDALUK bugün yarış kariyerinin ilk deneyimini yaşayacak olmasına rağmen çok iyi hazırlıklarla gireceği koşunun en şanslı tayı olur. Riski alırım diyen Fanatik/Hipodrom okurları bu tayı günün bankosu olarak değerlendirebilirler. Tek ciddi rakibi ise grubun en tecrübeli ve diğer start aldığı koşularda rakiplerine göre çok daha iyi dereceler elde eden tayı VODİNA olur.

5.AYAK: Üç aylık aranın ardından İstanbul pistinde bir yarış görüp yeniden Elazığ’ın yolunu tutan TAŞÇI PEHLİVAN kısalarda çok daha etkili koşabilen DELİCİHAN ve bu hafta idman pistinde çok iyi olduğunu bilgisini aldığım DALLICALI arasındaki mücadele birinciyi belirler.

6.AYAK: Mandelino ve ona önlerde eşlik edecek benzer karakterli rakiplerin varlığı KIRIMLI’ya güçlü sprintini çok daha kolay yapma imkanı sağlayacaktır. Keza KAÇAR FEVZİ ve CİHANA BEDEL’de bu gidişatın diğer şanslı safkanlarıdır.

9-10-4-7-11-6///6-1-4-5-2-8-7///6-4-7-2///5----8///5-7-2///2-7-5