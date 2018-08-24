24 Ağustos Cuma Bursa at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

BURSA'DA CAZİP BANKO!

1.AYAK: Kocaeli performansını bir kenara koyacak olursak Bursa pistinde genelde iyi koşmayı başarmış FAITHFUL WOLF son yarışında ise çok formda rakibi Arkansas Soul karşısında biraz da çaresiz kalmıştı. Bugün daha denk grubu, çok daha yakın sıklet şartlarında karşısında bulan safkana ilk şansı veriyorum. Aylar sonra kilo düşme fırsatı bulduğu yarış şartında BABA DİNO son çim yarışını ölçü almadığım kum pistte çok daha etkili olmayı başarmış FRANKENSTEIN ve yakın ara koşacak olsa da müthiş kağıdıyla CUPIDS ARROW günün ilk ayağında daha sonra şanslı gördüğüm isimlerdir.

2.AYAK: Zamanın Harikası, Turgut Usta, Emmi ve Singapore Prensi gibi yarışta sürat/tempo yapmayı seven isimlerin varlığında çok sert bir yarış başlangıcı bizleri bekliyor. Aynı şekilde yarışın akışında da bu gidişata tanık olacağımız için önde gidenlerin değil de sprinter safkanların söz sahibi olacağı düşüncesi çokta yanlış olmasa gerek. Bu kilo düşen KIZGINÖFKE başta olmak üzere HASAN ABİ ve EFE YÜREK üçlüsüne eşit şans verelim. Gördüğü yarışların ardından eski formuna ulaşmaya çalışan URLA DESTANI son yarışı kesinlikle kuponlarda yer bulmalı. Benzer karakterli rakiplerden etkilenmezse SİNGAPORE PRENSİ ve EMMİ grubun en uygun sıkletli isimleri olmaları itibariyle geniş planda değerlendirmelerimizde yer almalıdır.

3.AYAK: Güçlü kan hattının hakkını verme konusunda fazlasıyla cimri davranan LUALUA için bu mesafe, bu rakiplerden çok daha üstün olduğunu söylesek çokta yanlış yapmış olmayız diye düşünüyorum. Ters pistte ilk kez boy gösterecek olmaktan etkilenmezse bugünün kazananı olur. PUZZLE, ADİOS, BURAKŞAH ve MISS TUDOR sırasıyla rakipleri olur.

4.AYAK: Kısa ve orta mesafelerde özellikle ters pistlerin en iyisi olan KINOWA çok süratli gidecek yarışı sonlarda yapacağı etkili sprintiyle kazanan isim olmaya çok yakın. Son sentetik pist tercihini çok hatalı bulduğum ÖMER IN MY HEART ise yeniden kaba kuma çıkacağı koşuda kesinlikle ihmale gelmez.

5.AYAK: Dört aylık aranın ardından iki yarış görüp kondisyon olarak yeterli seviyeye ulaşan ESERALP birinciliğin en güçlü adayı olmakla beraber riskli de olsa günün bankosu adayımdır.

6.AYAK: Büyük çoğunluğunun kazanma konusunda zorluk çeken isimlerin çokluğunda koşulacak olan Handikap-14 koşuda, bu ara tırnaklarının ucunda olan CUTTHROAT bu pistin en çok rağbet gören jokeyi Tolga Yıldız idaresinde ilk şansı vereceğim isimdir. Yarış hayatının devamı için son iki yarışından mutlak suretle bir ikincilik elde etmesi gereken RAY OF SUNSHINE önlerde istediği sert tempoyu bulacağı koşunun şanslı isimlerinden biri olur. Hiç olmadığı kadar iyi durumda olan GÖLCÜKLÜ ve bu koşuya emin ellerde hatırlanan ve yarış hayatı sınırda olan bir diğer isim PRENSES TORUN son ayağı az atla geçmek isteyecek kuponlar için yeterli olacaktır. Günün kapanış ayağının sürprizini; SAMOTHRAKİ, BİTON, CRUYFF, KUBİ DAYI, ANALUX ve MİRANUR yapar.

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