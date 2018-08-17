17 Ağustos Cuma Bursa at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı günün programını değerlendirdi.

MARENGO BİR ADIM ÖNDE...

1.AYAK: 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının mücadelesiyle başlayacak olan altılı ganyanın ilk ayağında yaşlı kurt tabirini kullanabileceğimizin isimlerin çoğunluğu dikkat çekiyor. Atların karakterlerini masaya yatırdığımız zaman; Ruat, Doğuhan, Oğlum Kayra, Babamenduh ve Domaniç gibi stilleri gereği genellikle yarışı önlerde kabullenmeyi seven isimlerin varlığı yarışın normalin üzerinde bir tempoyla koşulmasına sebebiyet verecektir. Yaklaşık 18 aylık birincilik hasretine son verdiği yarışıyla yeniden çıkışa geçen YOL BULAN bu yüksek tempoyu lehine çevirecek ilk safkandır. Son birinciliğinde benzer rakipleri geride bırakmayı başaran KUTLUERİNOĞLU ve eski gücünden çok uzak olsa da bilinen kalitesiyle KURTÇABEY daha denk rakipler yanında çok kötü yarışlarını unutturabilir. Benzer karakterli rakiplerine uymayıp bahsettiğimiz grubu yakın takibe alıp viraj dönülmeye yakın süratlendireceği yarış gidişatında aynaya kadar rakiplerine direnebilecek olan DOMANİÇ sürprizde değerlendirilmelidir.

2.AYAK: Kısrakbaşı ve Abuş gibi kalite safkanların anne kardeşi olan Cibali’nin yavrusu YEREBAKAN çok beğendiğim son yarışının ardından ilk şansı vereceğim tay olacaktır. Benzer karakterli Sever’den kafayı alamadığı yarış performansını ölçü almadığım FAROY’dan bugün beyaz bayrak ayna yarışı gelebilir. Bölünen maidenin zor ayağında bu ikiliyi rakiplerinin çok daha önünde görüyorum. Her iki isim de benim beklentilerimin gerisinde kalması halinde ise; KAHTA GÜZELİ, MADALYON ve ZOROVALI sırasıyla devreye girer.

3.AYAK: Günün bankosu olarak önerdiğimiz her iki koşudan da birincilikle ayrılarak güvenimizi boşa çıkarmayan ARSLANTURBO için annesi Tatişko’dan dem vurarak özellikle çim pistte çok farklı seviyelere gelebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtmiştim. Eşkal olarak da Turbo’yu andıran yetenekli tay İşte bugün o sınava çıkacak olup adeta bir ip gibi dümdüz aksiyonlarla kazandığı yarışının ardından, bu kez çok daha sert rakiplerle karşılaşıyor olmasına rağmen yine, yeniden favorimdir. Çanakkale Zaferi Koşusunda biraz fazlaca hırpalandığına inansam da Bursa çiminin namağlup (3/3) ismi TAYKUT ilk ve tek ciddi rakibi olur.

4.AYAK: Deli tempolarla kaçıp, sonuca da ulaşmayı başardığı yarışlarıyla gerçek bir kısa mesafe atı olduğunun izlenimini veren TIMETOSAYGOODBYE kısa Bursa düzlüğünde startla birlikte alacağı koşu liderliğini bitiriş çizgisi geçilene kadar devam ettiren isim olmaya çok yakın. Önde sevdiği sert tempoyu bulacak olan ACOUSTIC COVER ve koşunun iddialı isimlerinden de teklifler gelmesine rağmen Tolga Yıldız’ın özellikle tercihlediği CRAZY CHICK ve ters piste ilk kez çıkacak olmanın genelde handikap olduğu gerçeğinden kaynaklı geri plana attığım HAFO sırasıyla rakipleri olur.

5.AYAK: Ayağına seri tay MARENGO 12OO mesafesini bir çırpıda bitirebilir, günün bankosu adayımdır. Bu yarışta yeri olan dostlarımız; SİNGAPUR, ASYA HATUN ve AŞKBUKETİ ayrımsız kuponlara yazsınlar derim.

6.AYAK: Aradaki kilo farklarının neticeye doğrudan etki edebileceği Handikap-14 yarışta, son start aldığı koşuda çok daha sert rakiplere çarpılan KIZGINÖFKE başta olmak üzere BAHANE, REŞİTBEY, KÜÇÜK ERAY ve ALİBEYİ bütçemiz dahilinde sırasıyla değerlendirmeye alacağımız safkanlar olmalıdır.

4-7-2-5///13-7-9-3-5///2-5///8-1-2-3///4-6-7-8///5-7-2-1-11