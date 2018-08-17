Enzo Roco: "Arkadaşlarımı yavaş yavaş tanımaya çalışıyorum"

Beşiktaş'ın LASK Linz'e 2-1 mağlup olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldiği maçın en çok konuşulan isimlerinden biri de Enzo Roco'ydu.

Kara Kartal'ın yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Şilili stoper, Linz'in ilk golünde yediği çalım ve ikinci golünde de kaptırdığı topla takımını ateşe atmıştı.

Siyah Beyazlılar'la ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan ancak performansıyla saç baş yolduran 1.92 boyundaki defans oyuncusu karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Maçın zor olacağını biliyorduk. Rakip takım evinde oynamanın avantajını kullandı. Zorlu bir maç oynadık ve son dakikada da olsa yılmadığımızı, pes etmediğimizi gösterdik. İşimize yarayan skoru alıp buradan ayrılıyoruz.

Arkadaşlarımı yavaş yavaş tanımaya çalışıyorum. Çok sıkı çalışacağım daha iyi oynamak için. Maç oynadıkça daha iyi oynayacağımı düşünüyorum."