Emre Mor ve kral tahtı koltuğu!

Türkiye Milli Takımı’nda gösterdiği performans ile Alman devi Borussia Dortmund’a gidip, sonrasında Celta Vigo’ya transfer olan Emre Mor, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

21 yaşındaki futbolcu, kendisine özel olarak yaptırdığı koltuğa ‘Emre Mor 7’ yazısını kaplattı. Emre’nin bu paylaşımı sonrasında takipçileri ‘Kendine taht yaptırmış’ yorumunu yaptı. Emre'nin sandalyesiyle fotoğrafı, onbinlerce beğeninin yanısıra, bir miktar da eleştiri aldı.