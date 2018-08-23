Emre Akbaba’dan Alanyaspor’a veda mesajı

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’dan Galatasaray’a transfer olan Emre Akbaba, eski takımı için veda mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Instagram hesabından yayımladığı mesajda, üzerinde emeği olan bütün antrenörlerine teşekkür ederek, "Alanyaspor her zaman benim ailem gibi oldu. Beraber çok güzel günler geçirdik." açıklamasında bulundu.

"İki şampiyonluğu, kümede kalma adına dökülen teri, takım arkadaşlarımla verilen mücadeleleri hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullanan Emre, şu görüşlerini paylaştı:

"Malzemecilerimizden, sağlık ekibine, mutfak çalışanlarından, emek veren ablalarımıza her şey için teşekkür ediyorum. Beraber savaşıp, hedeflerimiz uğruna bu forma altında mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de başarılar diliyorum. Son olarak sokakta, tesislerde, stadyumda, yer farketmeksizin bana her koşulda destek veren taraftarımıza her şey için çok teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun."

AA