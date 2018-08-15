Emre Akbaba için son tango

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray ile Alanyaspor arasında Emre Akbaba pazarlığında sarı kırmızılı yönetim son teklifini yaptı ve kabul edilmemesi halinde yıldız futbolcuyu gelecek sezon bedelsiz olarak kadrosuna katacağını turuncu- yeşilli kulübün yönetimine bildirdi. Kontratının son yılına giren Emre Akbaba için 2.8 milyon Euro artı bir futbolcu öneren G.Saray'ın bu teklifi sonrasında Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın yönetimine "Emre'nin aklı fikri Galatasaray'da. Bu kafayla bize faydalı olması çok zor. Uzatmadan bu işe son noktayı koyun" dediği öğrenildi. Emre için kapıyı 7 milyondan açan ardından 5 milyon Euro'ya düşen Alanya'nın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

BADOU NDİAYE İLE BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Badou ?Ndiaye'yi Everton ve Borussia Dortmund'a satamayan Stoke City için Championship'te oynamak istemeyen oyuncusunu kiralamaktan başka çare kalmadı. 2 milyon 500 bin Euro kiralama bedeli talep eden Stoke ile pazarlıkları sürdüren G.Saray, Ndiaye'nin dönüşünü dört gözle bekliyor. Teknik heyete göre; Senegalli'nin dönüşü Fernando ve Onyekuru'nun performanslarını üst seviyeye çıkaracak. Fernando asıl pozisyonu 6 numaraya geçecek... Onyekuru ise dikine oynayan Ndiaye'den olumlu etkilenecek.