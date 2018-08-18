Galatasaray’ın, Alanyaspor’dan transfer ettiği milli futbolcu Emre Akbaba İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’na 01.15’te iniş yapan Emre Akbaba’yı çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Kulüp televizyonu GS TV'ye konuşan Emre Akbaba, konuşmalarına ''Galatasaray, benim çocukluk hayalim. Hep bu formayı giymek istedim'' başlarken, ''Galatasaray, benim çocukluk hayalim. Hep bu formayı giymek istedim. Umarım bir an önce giyerim. Taraftarın yaptığı tezahüratlar ve gönderdikleri mesajlar beni çok duygulandırdı. İnşallah onları mahçup etmeyeceğim.'' diye konuştu.

Akbaba daha sonra geniş güvenlik önlemleriyle kendisini götürecek olan araca bindi ve Galatasaraylı taraftarları sarı-kırmızılı atkıyla selamladı.

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