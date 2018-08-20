Emre Akbaba: Bu taraftara layık olmak istiyorum

Galatasaray'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu ve hafta içinde resmi imzayı attırarak renklerine kattığı 25 yaşındaki milli yıldız Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Ligin ikinci haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Emre Akbaba'yı 61. dakikada Sinan Gümüş'ün yerine sahaya sürdü. Emre Akbaba'nın oyuna dahil olmasıyla birlikte Galatasaray tribünleri de yıldız futbolcuya uzun süre tezahürat yaparak destek verdi.

Gerçekten çok duygulandım, onlara layık olmak istiyorum

Maçtan sonra GSTV'ye konuşan Emre Akbaba "Taraftarımıza teşekkür ediyorum, bana çok destek oldular. Gerçekten çok duygulandım. Onlara layık olmak istiyorum. İlk maçımda gole de çok yaklaştım ama nasip olmadı. İnşallah çok gol atarım burada. Takım olarak pozisyonlara girdik fakat tek farkla galip geldik. Bizim için önemli olan 3 puanı almaktı. Ben de gol atsam çok mutlu olurdum ama önemli olan takımın kazanması. Haftaya eski takımıma karşı oynayacağım. Umarım o maçtan da biz galip çıkarız” dedi.