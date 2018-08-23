Emre Akbaba, olaylı bir transfer sürecinin ardından hayalini kurduğu Galatasaray’a imza attı. Fatih Terim, yeni takımıyla sadece bir idmana çıkmasına rağmen öğrencisini Göztepe maçının kadrosuna aldı, 61. dakikada da sahaya sürdü.

Başarılı bir performans sergileyen 25 yaşındaki oyuncu, hocasının gözüne girmeyi başardı. Fatih Terim, Emre’yi Aytemiz Alanya mücadelesinde ilk 11’da görevlendirmeyi planlıyor. Ancak tecrübeli teknik adam, yıldız futbolcuyu kimin yerinde oynatacağına henüz karar vermedi. Fatih Terim’in iki alternatifi bulunuyor. Bunlardan biri, Donk’u yedek bırakıp, Belhanda’yı Fernando’nun yanına çekerek Emre Akbaba’yı forvet arkasında oynatmak. Diğer senaryoda ise Göztepe maçında olduğu gibi 25 yaşındaki futbolcuyu Sinan Gümüş’ün yerine sağ kanatta görevlendirmek.